"История осудит нас": Байден призвал Конгресс США продолжать помогать Украине (видео)

По мнению журналистов, замечания президента отражают его последнее предупреждение о необходимости довести запрос на экстренное финансирование для Киева до финишной черты.

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Президент США Джо Байден выступил перед процедурным голосованием в Сенате по его плану национальной безопасности 6 декабря и призвал Конгресс передать помощь Украине. Об этом пишет Politico.

"История сурово осудит нас, если мы отвернемся от дела свободы в Украине. Мы не можем позволить Путину победить. Это отвечает нашим огромным национальным интересам, международным интересам всех наших друзей", — подчеркнул Байден, обращаясь к конгрессменам.

Он заявил, что готов пойти на "значительные компромиссы" по миграционной политике в обмен на финансирование Украины и Израиля.

"Нам нужно исправить сломанную пограничную систему — она сломана", — подтвердил президент перед процедурным голосованием в Сенате по его дополнительному документу по нацбезопасности.

Как замечает издание, президент попытался поднять ставки при голосовании по своему плану дополнительных расходов на сумму 106 миллиардов долларов, предупредив, что его провал послужит ужасным сигналом Украине и европейским союзникам об уровне поддержки США находящейся в боевой готовности страны.

Байден не сказал, как администрация или демократы в Конгрессе будут действовать после проведения голосования в Сенате, за исключением того, что он, вероятно, позже обратится к журналистам.

Хроники противостояния

Несколько недель назад конгрессмены-республиканцы настаивали на изменении миграционной политики в обмен на поддержку финансирования Украины и Израиля, уверяя, по словам Politico, что поддерживают их.

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Прогрессивные демократы, в том числе члены группы латиноамериканцев в Конгрессе, решительно сопротивляются разглашению пограничной политики — например, усложнению условий для мигрантов с просьбой о предоставлении убежища или облегчению для будущего президента закрытия границы — в обмен на внешнеполитическую программу Байдена.

Республиканцы в среду, 6 декабря, представили ожидаемую оппозицию как сигнал, демонстрирующий, насколько серьезно они относятся к решению того, что они называют кризисом на границе с США. Байден, в свою очередь, назвал эти усилия "игрой в курицу с нашей национальной безопасностью". Он просто предупредил, что если Конгресс не защитит Украину сейчас, США придется ступить на землю Европы, если Путин вторгнется в страну НАТО.

"Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. Если Путин нападет на союзника по НАТО … мы как члены НАТО обязуемся защищать каждый дюйм территории НАТО и у нас будет то, чего мы не ищем, и чего у нас нет сегодня", — настоятельно заметил президент США.

Замечания Байдена, по мнению Politico, отражают его последнее предупреждение о необходимости довести свой запрос на экстренное финансирование для Украины до финишной черты.

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Напомним, 6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. Причиной блокировки закона стала позиция представителей республиканской партии, которые настаивают на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

В понедельник, 4 декабря, глава бюджета Белого дома Шаланда Янг направила лидерам Конгресса письмо, предупреждающее, что бездействие до конца года в отношении финансирования грозит "поставить Украину на колени на поле боя".