"Это политический шантаж": Байден отреагировал на провал голосования за помощь Украине

По словам американского президента, республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Киева. В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, ссылаясь на слова сенаторов, что двухпартийная поддержка Киева будет продолжена.

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Президент США Джо Байден прокомментировал отказ представителей Республиканской партии голосовать за законопроект, включающий помощь Украине. Об этом американский лидер написал в соцсети X 7 декабря.

По словам Байдена, республиканцы в Конгрессе США грозят прекратить поддержку Украины, если не смогут "провести свою экстремальную политику пограничного контроля".

"Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани войны", — заявил президент США.

Байден о позиции республиканцев Фото: Скриншот

В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова написала в Facebook, что результаты голосования в Сенате США были ожидаемыми, однако сенаторы уверяют, что это "не голоса против Украины". По их словам, внутриполитические события в Конгрессе США не повлияют на помощь Киеву, которая будет продолжена благодаря двухпартийной поддержке.

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Маркарова отметила, что республиканцы заранее анонсировали негативное голосование по международной помощи. Они заявили, что не могут поддержать законопроект, в котором не будет пункта об изменениях в миграционной политике, в частности об укреплении границы США с Мексикой.

"Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч на днях, надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год", — написала дипломат.

Оксана Маркарова о результатах голосования за помощь Украине в Сенате США Фото: Скриншот

Напомним, 6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. Причиной блокировки закона стала позиция представителей республиканской партии, которые настаивают на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Ранее, 5 декабря, народный депутат Александра Устинова предположила, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, так как демократы исключили из законопроекта пункт об укреплении границ США, который является принципиальным для республиканцев.