Закулісна дипломатія: Путін таємно натякає на готовність до переговорів з Україною, — ЗМІ

Російський президент бажає припинення вогню, але водночас хоче контролювати захоплені українські території. Найімовірніше, Київ не погодиться на умови Москви і Володимиру Путіну доведеться шукати інші варіанти, кажуть західні чиновники.

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Президент Росії Володимир Путін сигналізує про готовність до переговорів про припинення вогню в Україні, використовуючи прийоми закулісної дипломатії. Про це пише газета The New York Times з посиланням на російських і західних чиновників.

Публічно російський президент демонструє войовничу риторику, але через посередників натякає на перемир'я. Однак є умови — Путін хоче залишити собі захоплені українські території, пояснюють два колишніх високопоставлених чиновника, близьких до Кремля.

Подібні сигнали Володимир Путін подає приблизно з вересня, зокрема через уряди третіх країн, пов'язаних зі США і Росією.

"Путін розіслав дані про угоду щодо припинення вогню восени 2022 року. Ця ініціатива виникла через те, що ЗСУ розгромили російську армію на північному сході країни", — зазначають джерела видання.

Співрозмовники NYT кажуть, що Путін побачив сприятливі обставини для переговорів: ситуація на фронті зайшла в глухий кут, а Захід зменшив обсяг військової допомоги Україні багато в чому через війну армії Ізраїлю з бойовиками ХАМАС.

Проте одні аналітики впевнені, що Москві вигідна довга війна, а інші говорять про вигоду укладення перемир'я до початку президентських виборів у Росії. У другому випадку у російської влади з'явиться можливість піднести виборцям припинення вогню як перемогу в повномасштабній війні.

"Тепер Путін не вимагає усунути уряд Зеленського. Він подає сигнали про готовність припинити вогонь і чекає конкретних пропозицій", — розповідають співрозмовники.

Перемир'я на умовах Москви невигідне Києву, адже майже 20% українських територій контролюватиме РФ. Американські чиновники кажуть, що українська влада не готова на це піти.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс раніше заявив, що ніхто насправді не вірив у перемогу України у війні з РФ. Він назвав "абсурдною" ідею про можливість відкинути російські війська до кордонів 1991 року.

Фахівці американського Інституту вивчення війни вважають, що Москва не прагне вести "серйозні переговори" з Києвом. Основна вимога Кремля про повну політичну капітуляцію України не змінюється.