"Нам не треба новий Мінськ": Жорін розповів, чому мир з Росією неможливий

Заступник командира 3 ОШБр наголосив, що мета окупантів — не замороження конфлікту, а укріплення своїх позицій, відновлення та перегрупування сил й підготовка до нового удару.

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Російська Федерація буде просувати мирні переговори та замороження конфлікту з метою укріплення своїх позицій, перегрупування сил та підготовки до нової атаки. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

За його словами, згодом побільшає інформації про таємні зустрічі й розмови про перемовини між Росією та Україною. Однак, Жорін наголошує, що мета російських окупантів — не замороження конфлікту, а укріплення своїх позицій, відновлення та перегрупування сил й підготовка до нового удару.

"Не тіште себе ілюзіями, що з Москвою можливий мир. Не сподівайтесь, що переговори повернуть вам життя, яке було раніше. Нам не треба новий Мінськ, план Морелля чи ще щось, що дасть змогу кацапам перепочити та знову напасти", — наголошує майор ЗСУ.

Максим Жорін розповів, чому перемирʼя з Росією неможливе

За словами заступника командира третьої окремої штурмової бригади, варіант миру з Росією неможливий, враховуючи те, "як українці вміють розслаблятись в умовах відносної безпеки і забувати про загрози".

Нагадаємо, під час брифінгу 3 січня координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у Білому домі вважають, що заяви про готовність президента Російської Федерації Володимира Путіна до мирних переговорів не відповідають дійсності.

2 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ліквідації президента РФ Володимира Путіна недостатньо для старту переговорів між Україною і Росією. Він також зазначив, що російська опозиція не впливає на жодні процеси всередині РФ.

Також 30 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістських цілей і не зацікавлена в чесних переговорах з Україною.