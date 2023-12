Война в 2024 году: какие пять сценариев ждут Украину, — прогноз аналитического центра

Наиболее вероятный сценарий развития российско-украинской войны — конфликт на истощение, который продлится минимум до 2025 года, утверждают аналитики.

Мировому сообществу нужно исходить из того, что Россия ни при каких условиях не откажется от уничтожения Украины. Есть сценарий развития войны, в котором Силы обороны освободят все территории, оккупированные россиянами. Также возможно, что в РФ избавятся от президента Владимира Путина. Аналитики из неправительственной организации "Братиславский форум глобальной безопасности" (GLOBSEC) наработали пять возможных сценариев хода российско-украинской войны в 2024 и 2025 гг. Выводы опубликовали в отчете, размещенном на портале организации.

Отчет под названием Five security scenarios on Russian war in Ukraine for 2024-2025: implications and policy recommendations to Western partners ("Пять сценариев безопасности российской войны в Украине на 2024-2025 годы: последствия и политические рекомендации западным партнерам"). Документ состоит из 44 страниц и содержит выводы, созданные на основе опроса 41 эксперта из Украины и с помощью других специальных методов.

Эксперты рассмотрели 58 факторов, которые могут повлиять на будущий ход войны. В итоге сформировалось пять сценариев — есть оптимистичные для Украины, а есть трагические или фантастические: они могут произойти с разной вероятностью.

Война в 2024-2025 годах — сценарии

Сценарий 1 — "Третья мировая война гибридного типа: острые региональные конфликты и войны на планете с "размытием" войны в Украине войнами на Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, в Азиатско-тихоокеанском регионе и т.д.".

Сценарий возможен с вероятностью 27,26% и означает тотальную войну, которая охватит разные страны мира. Кроме того, Россия может спровоцировать усиление миграционного кризиса. Также возможна экологическая катастрофа — например, Кремль совершит теракт на Запорожской АЭС.

Сценарий 2 — "Фокус: война России в Украине. Длительная война на истощение (после 2025 года)".

Сценарий возможен с вероятностью 31,02% и означает позиционную войну, которая продлится в 2024 году и позже. Во время позиционной войны Украина будет находиться в обороне, получать ограниченную помощь Запада, но все же сможет при случае атаковать на востоке или юге. При этом Россия будет ждать, чем завершатся выборы в США, чтобы понять, как действовать дальше.

Сценарий 3 — "Фокус: война России в Украине. Замораживание. Политическое и дипломатическое завершение войны под принуждением третьих стран.

Сценарий возможен с вероятностью 18,8% и означает, что, учитывая ситуацию в США и в мире, Украину заставят согласиться на мирные переговоры. При этом будут рассматривать разделение страны по примеру Северной и Южной Кореи.

Сценарий 4 — "Освобождение украинских территорий/вывод российских войск без достигнутого политического и дипломатического урегулирования".

Сценарий возможен с вероятностью 18,8% и означает, что Украина постепенно будет наращивать усилия и одерживать победу на поле боя. Реализация возможна, если партнеры существенно усилят военную поддержку. В таком случае деоккупация возможна в течение 2024 года, или в начале 2025 года.

Сценарий 5 — "Военное поражение России в Украине. Деоккупация всех территорий. Восстановление контроля над международно признанными украинскими границами. Репарации от России. Обвинения и суды над российскими военными преступниками. Постепенная трансформация России".

Сценарий возможен с вероятностью 3,76% и может наступить в 2025 году. Чтобы реализовать этот сценарий, нужна поддержка Запада, выпуск собственного оружия. В то время как в РФ должны нарастать кризисные явления, которые в итоге могут привести, например, к социальному взрыву и смене власти.

Авторы аналитического отчета указали, что предложат его партнерам в Европейском Союзе, чтобы они знали как действовать, чтобы помочь Украине

Отметим, 28 декабря британский вице-адмирал заявил, что президента РФ Владимира Путина вдохновят победы, которые он ожидает получить в Марьинке и Авдеевке. По его мнению, подобные тактические достижения "лучше", чем уничтожение российской техники дальнобойными средствами поражения, которые имеют ВСУ.

Тогда же украинский военный обозреватель Александра Коваленко проанализировал, откажется ли РФ от Крыма. При этом учел, что удерживать полуостров россиянам будет так же трудно, как осенью 2022 — правобережье Херсонщины.