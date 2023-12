Війна в 2024 році: які п'ять сценаріїв чекають Україну, — прогноз аналітичного центру

Найбільш ймовірний сценарій розвитку російсько-української війни — конфлікт на виснаження, який триватиме мінімум до 2025 року, стверджують аналітики.

Related video

Світовій спільноті потрібно виходити з того, що Росія за жодних умов не відмовиться від знищення України. Є сценарій розвитку війни, у якому Сили оборони звільнять усі території, окуповані росіянами. Також можливо, що у РФ позбудуться президента Володимира Путіна. Аналітики з неурядової організації "Братиславський форум Глобальної безпеки" (GLOBSEC) напрацювали п'ять можливих сценаріїв перебігу російсько-української війни у 2024 та 2025 рр. Висновки опублікували у звіті, розміщеному на порталі організації.

Важливо

"Путін не дурень, а барига — вкрадене спише на війну і пожене росіян на забій", — політолог (відео)

Звіт під назвою Five security scenarios on Russian war in Ukraine for 2024-2025: implications and policy recommendations to Western partners ("П’ять безпекових сценаріїв російської війни в Україні на 2024-2025 роки: наслідки та політичні рекомендації західним партнерам"). Документ складається з 44 сторінок та містить висновки, створені на основі опитування 41 експерта з України та за допомогою інших спеціальних методів.

Експерти розглянули 58 факторів, які можуть вплинути на майбутній перебіг війни. В підсумку сформувалось п'ять сценаріїв — є оптимістичні для України, а є трагічні чи фантастичні: вони можуть відбутись з різною ймовірністю.

Війна у 2024-2025 роках — сценарії

Сценарій 1 — "Третя світова війна гібридного типу: гострі регіональні конфлікти та війни на планеті із "розмиттям" війни в Україні війнами на Близькому Сході, Кавказі, Балканах, в Азійсько-тихоокеанському регіоні тощо".

Сценарій можливий з ймовірністю 27,26% і означає тотальну війну, яку охопить різні країни світу. Крім того, Росія може спровокувати посилення міграційної кризи. Також можлива екологічна катастрофа — наприклад, Кремль вчинить теракт на Запорізькій АЕС.

Сценарій 2 — "Фокус: війна Росії в Україні. Тривала війна на виснаження (після 2025 року)".

Сценарій можливий з ймовірністю 31,02% і означає позиційну війну, яка триватиме у 2024 році й пізніше. Під час позиційної війни Україна буде перебувати в обороні, отримувати обмежену допомогу Заходу, але все ж матиме змогу за нагоди атакувати на сході або півдні. При цьому Росія чекатиме, чим завершаться вибори у США, щоб зрозуміти, як діяти далі.

Сценарій 3 — "Фокус: війна Росії в Україні. Замороження. Політична і дипломатичне завершення війни під примусом третіх країн.

Сценарій можливий з ймовірністю 18,8% і означає, що з огляду на ситуацію у США та у світі Україну примусять погодитись на мирні перемовини. При цьому розглядатимуть поділ країни за прикладом Північної та Південної Кореї.

Сценарій 4 — "Визволення українських територій/виведення російських військ без досягненого політичного та дипломатичного врегулювання".

Сценарій можливий з ймовірністю 18,8% і означає, що Україна поступово нарощуватиме зусилля і здобуватиме перемогу на полі бою. Реалізація можлива, якщо партнери суттєво підсилять військову підтримку. У такому випадку деокупація можлива впродовж 2024 року, або на початку 2025 року.

Сценарій 5 — "Військова поразка Росії в Україні. Деокупація всіх територій. Відновлення контролю над міжнародно визнаними українськими кордонами. Репарації від Росії. Звинувачення та суди над російськими військовими злочинцями. Поступова трансформація Росії".

Сценарій можливий з ймовірністю 3,76% і може настати у 2025 році. Щоб реалізувати цей сценарій, потрібна підтримка Заходу, випуск власної зброї. Тим часом як у РФ мають наростати кризові явища, які в підсумку можуть призвести, наприклад, до соціального вибуху та зміни влади.

Автори аналітичного звіту вказали, що запропонують його партнерам у Європейському Союзі, щоб вони знали як діяти, щоб допомогти Україні

Зазначимо, 28 грудня британський віцеадмірал заявив, що президента РФ Володимира Путіна надихнуть перемоги, які він очікує здобути у Мар'їнці та Авдіївці. На його думку, подібні тактичні здобутки "кращі", ніж знищення російської техніки далекобійними засобами ураження, які мають ЗСУ.

Тоді ж український військовий оглядач Олександра Коваленко обміркував, чи відмовиться РФ від Криму. При цьому врахував, що втримувати півострів росіянам буде так само важко, як восени 2022 — правобережжя Херсонщини.