"Путін не дурень, а барига — вкрадене спише на війну і пожене росіян на забій", — політолог (відео)

Прихована мобілізація у РФ буде продовжуватись, адже за даними розвідки США росіяни вже мають 315 тисяч незворотніх втрат на фронті. Добровольців для поповнення буде замало, вважає експерт Ігор Петренко.

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Між Путіним та його народом є негласний договір, за яким він "грається у війну", але більшість росіян не будуть долучені до цього процесу. Нехай на війну йдуть тувинці чи інші мешканці далеких регіонів, тому Путін намагається продемонструвати, що ніякої примусової мобілізації немає, а є лише контрактники чи добровольці. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог та експерт Ігор Петренко.

За словами експерта, всі слова президента РФ про кількість у 450 тисяч набраних добровольців є намаганням підтвердити соціуму, що він у безпеці від примусової мобілізації. На своїй "Прямій лінії" Путін багато говорив саме про економіку і розповідав, що країна рухається до успіху, але мало говорив про війну.

"Але цей негласний договір Путін все одно порушить, — акцентує Ігор Петренко. — Тому що за найконсервативнішими оцінками спецслужб США армія РФ понесла мінімум 315 тисяч незворотніх втрат".

Путіну доведеться продовжувати мобілізацію, просто її будуть намагатись максимально приховувати від "глубінного народу" наскільки це буде дозволяти ситуація, зазначає політолог. А після виборів Путін може з цим "народом" робити все що завгодно і гнати на війну, пояснюючи це тим, що США виділили Україні чергову допомогу у мільярди доларів і треба дати "гідну відсіч колективному Заходу", каже експерт.

"Всі, хто голосує за Путіна, на справді голосують за продовження війни — вони її хочуть, але не власними руками, — каже Ігор Петренко. — А Путін чітко знає, що в його країні немає опозиції та громадянського суспільства і він може робити з людьми все що завгодно".

Насправді Путін не вірить в цих "бандерівців" та "нацистів" в Україні, про яких постійно говорить, зазначає фахівець. Для нього війна з Україною є реалізацією імперських зазіхань і гарний спосіб приховати все вкрадене у росіян, адже всі витрати та загальмованість у розвитку країни можна списати на війну.

"Путін зовсім не дурень, а дуже розумний барига, — каже Ігор Петренко. — І якщо 15% нормальних росіян знайдуть в собі сили щось змінити, або у РФ просто немає майбутнього".

Раніше Фокус розповідав, що через переобрання Путін хоче повернути собі впевненість та доказати елітарним колам, що їм не вдасться його усунути від влади. Бунт Пригожина похитнув позиції президента РФ.