Сім відтінків божевілля. Що показала пресконференція Путіна

Related video

Пропустивши велику пресконференцію у 2022 році, Путін не міг скасувати її у 2023, напередодні виборів. Природно, багато було розмов про успіхи РФ. І є факт — зростання доходів від зовнішньої торгівлі та зростання економіки. При цьому Путін старанно мовчить про проблеми трансферту технологій. Хоча вона вже прослизає навіть у темі "зв'язку дефіциту яєць із дефіцитом вакцин".

Маємо велику передвиборчу розмову. Де Путін щедро роздає обіцянки збільшення доходів населення, традиційно грає роль "доброго царя", обираючи питання, на які реагує особисто. А також намагаючись вселити виборцю впевненість у завтрашньому дні. Зокрема, за рахунок відібраних запитань із залу і включень, які починаються з "у нас ситуація останніми роками поліпшується" і подяк цареві.

Тема війни, природно, присутня. Путін уникає оцінок "досягнутого", акуратно проходиться "актуальними цілями, що залишилися". І зміщує акцент у бік патерналістських конструкцій — "турботи" про ветеранів (тим паче, що запитань багато) і "захисту Батьківщини" як обов'язку громадян.

При цьому, якщо зібрати вже поставлені запитання по групах, маємо 7 ключових блоків.

Важливо

Путін виступив як Гітлер. Чому російський диктатор не може говорити без "Кинджалів"

Отже, сім ключових тем із пресконференції Путіна.

Продовження шантажу довгою війною. Тут є і правдива складова — РФ дійсно має резерви на кілька років війни. А є і запрошення до договорняка. Але не зараз — після виборів. І тут недарма з'явився пасаж Путіна про можливе припинення допомоги Україні: кремлівська інформаційна машина активно розгортає тему "занадто дорогої" для ЄС і США війни в Україні. Окуповані території та політика заміщення населення. Постановочне питання про лікарню в Запорізькій області та брак лікарів. Кумедні деталі ідей — є іпотека під 2% на "нові території" (тобто, окуповану частину України), але "виправдане" її поширення на вторинний ринок і збільшення "підйомних". Рішення, ймовірно, буде ухвалено. І тут же — питання про програму переселення з крайньої півночі. До речі, успішно застосовану в Криму. Але тут РФ буде поспішати — 2024 рік стане роком масового переселення. Куди? Не виключаю формату "конфіскації" житла в українців, які виїхали з-під окупації. Проговорився (або сказав спеціально) про кількість на фронті — 617 тисяч, а також про найм. Тут нічого нового, його оцінка в 480 тисяч "набраних" збіглася з розрахунками, які робили з колегами. Тобто механізм найму ув'язнених, в'язнів СІЗО і жителів депресивних регіонів буде продовжено. Старанно уникає теми втрат, але тут цікава арифметика. Набрати понад 800 тисяч за рік (листопад 2022-листопад 2023) з урахуванням рекрутингу 2022-го року (сили вторгнення близько 300 тисяч + ПВК близько 150 + ЛДНР близько 50 + "БАРС" та інші "добровольці" близько 200) і отримати в сухому залишку 617 тисяч на фронті — цікавий результат. Щодо нових проєктів (наприклад, високошвидкісні дороги), фактично озвучив нових наглядачів за великими проєктами (які мають намір почати). І тут пам'ятаємо про "Вежі Кремля", уряд "осторонь", а ось куратори — технократи (група Грефа-Кирієнка) і старий перевірений боєць Собянін. ПВК. Путін не ухвалив рішення про те, як функціонуватиме галузь. Набір потрібен, потрібні як підрозділи на фронті, так і ПВК за кордоном. На зарубіжну частину поки що будуть, як і раніше, "закривати очі", а "фронтові" поки що в "різних руках". Але три запитання з цієї теми говорять про кількість "нерегулярів" на фронті (і після нього). І перед виборами цим людям обіцяють легалізацію і пільги. Логічно. Похідна з цього — ймовірність появи "імперського" політичного проєкту. Поки що Путін забирає "радикалів" на себе. Пов'язує зміни їхнього статусу зі своїм президентським майбутнім. КНР. Кумедна ситуація. Путін не тільки усвідомлює, але починає і визнавати свою слабшу позицію в парі Москва-Пекін. Як Лукашенко, бажаючи надати додаткової ваги своїм словам, любив ввернути "Ми і Росія", так само і Путін почав говорити на адресу КНР. Навіть пряме запитання про перспективи БРІКС звів до формату "важливості відносин із Китаєм".

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.