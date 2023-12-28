"Путин не дурак, а барыга — украденное спишет на войну и погонит россиян на убой", — политолог (видео)

Скрытая мобилизация в РФ будет продолжаться, ведь по данным разведки США россияне уже имеют 315 тысяч необратимых потерь на фронте. Добровольцев для пополнения будет мало, считает эксперт Игорь Петренко.

Related video

Между Путиным и его народом есть негласный договор, по которому он "играет в войну", но большинство россиян не будут вовлечены в этот процесс. Пусть на войну идут тувинцы или другие жители далеких регионов, поэтому Путин пытается продемонстрировать, что никакой принудительной мобилизации нет, а есть только контрактники или добровольцы. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог и эксперт Игорь Петренко.

По словам эксперта, все слова президента РФ о количестве в 450 тысяч набранных добровольцев являются попыткой подтвердить социуму, что он в безопасности от принудительной мобилизации. На своей "Прямой линии" Путин много говорил именно об экономике и рассказывал, что страна движется к успеху, но мало говорил о войне.

"Но этот негласный договор Путин все равно нарушит, — акцентирует Игорь Петренко, — Потому что по самым консервативным оценкам спецслужб США армия РФ понесла минимум 315 тысяч необратимых потерь".

Путину придется продолжать мобилизацию, просто ее будут пытаться максимально скрывать от "глубинного народа" насколько это будет позволять ситуация, отмечает политолог. А после выборов Путин может с этим "народом" делать все что угодно и гнать на войну, объясняя это тем, что США выделили Украине очередную помощь в миллиарды долларов и надо дать "достойный отпор коллективному Западу", говорит эксперт.

"Все, кто голосует за Путина, на самом деле голосуют за продолжение войны — они ее хотят, но не собственными руками, — говорит Игорь Петренко, — А Путин четко знает, что в его стране нет оппозиции и гражданского общества и он может делать с людьми все что угодно".

На самом деле Путин не верит в этих "бандеровцев" и "нацистов" в Украине, о которых постоянно говорит, отмечает специалист. Для него война с Украиной является реализацией имперских посягательств и хороший способ скрыть все украденное у россиян, ведь все расходы и заторможенность в развитии страны можно списать на войну.

"Путин вовсе не дурак, а очень умный барыга, — говорит Игорь Петренко, — И если 15% нормальных россиян найдут в себе силы что-то изменить, либо у РФ просто нет будущего".

Ранее Фокус рассказывал, что через переизбрание Путин хочет вернуть себе уверенность и доказать элитарным кругам, что им не удастся его отстранить от власти. Бунт Пригожина пошатнул позиции президента РФ.