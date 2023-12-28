Путин пытается вернуть уверенность: мятеж Пригожина унизил президента РФ (видео)

Многие элитарные группы в РФ не хотят оказаться за "железным занавесом". Путин понимает, что после мятежа должен показать им свою силу на выборах, отмечает политолог Игорь Петренко.

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Одна из главных проблем Путина, который ее прекрасно понимает, является потеря легитимности после так называемого "Марша справедливости" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ведь люди этот бунт поддерживали и не хотели останавливать колонны военных, а наоборот радостно встречали. Таким образом Путин видит недовольство элитарных групп или так называемых "башен Кремля". Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог и эксперт Игорь Петренко.

По его словам, президент РФ сейчас пытается активизироваться и собрать как можно больше людей на свое переизбрание в 2024 году. Хотя избирательная комиссия может нарисовать Путину любые цифры, но для него самого важно видеть реальное состояние поддержки социума, отмечает политолог.

"Путину крайне важно вернуть уверенность в себе и увидеть поддержку народа, — отмечает эксперт, — А еще важно продемонстрировать эту уверенность и поддержку граждан различным элитарным группам, чтобы у них не вызревали различные идеи по его устранению".

По мнению Игоря Петренко, бунт Пригожина ярко продемонстрировал Путину, что он не является неким непоколебимым лидером РФ, которому нет альтернативы. Замена может оказаться неожиданно и самое страшное, что этого альтернативного игрока может поддержать социум. К тому же бунт Пригожина был следствием недовольства некоторых элитарных групп, которые по разным причинам лишились большого "куска пирога" в том числе и из-за санкций.

"Кроме того, многие элитарные группы не хотят оказываться за "железным занавесом" времен СССР, — акцентирует политолог, — Они хотят иметь спокойные деловые отношения с Западом, зарабатывая в России и богатую европейскую жизнь для своих потомков".

Поскольку сейчас действует много санкций и элиты уже это почувствовали, они уверены, что ситуация будет только ухудшаться, говорит эксперт. Кроме того, элитарные группы Кремля имеют прочные связи с силовым блоком, поэтому часто возникают противостояния между ФСБ и Минобороны РФ. Путин понимает, что кто-то в силовых ведомствах позволил Пригожину свободно двигаться боевой техникой по городам России и Путин понимает, что проявил свою слабость не уничтожив мятежников еще в пути, а даже заключив с ними что-то вроде договоренностей.

Ранее Фокус сообщал, что Пекин не позволит РФ использовать ядерное оружие. Зато поддержит РФ тайно технологиями, чтобы еще больше сделать из нее вассала, считает политолог Виктор Бобыренко.