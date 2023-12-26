Пекин не позволит РФ использовать ядерное оружие: хочет, чтобы была вассалом, — политолог (видео)

Пекин заинтересован, чтобы Москва продолжала воевать, что ослабит ее и Запад с США и позволит получать экономическую выгоду, считает политолог Виктор Бобыренко.

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РФ и Китай договорились о стратегическом сотрудничестве, потому что пытаются получить друг от друга важную пользу: Пекин нуждается в дешевых ресурсах и экономическом влиянии на Россию, а Кремлю крайне важны хоть какие-то деньги на поддержку своего силового аппарата. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Виктор Бобыренко.

В этом симбиозе, по мнению эксперта, каждая из сторон думает, как лучше обмануть другую и получить больше заявленного. И здесь надо понимать, что у Китая вообще нет понятия, как дружба между странами, там царит конфуцианская теория вассальства, отмечает политолог.

"Китай категорически против захвата чужих территорий и поэтому до сих пор не признал Крым российским, — акцентирует Виктор Бобыренко, — Пекин считает, что достаточно осваивать чужие территории экономически, чем он успешно и занимается на территории РФ и не только там".

По мнению политолога, Китай выступал и будет выступать за конвенционное ведение войны и не даст России применить даже тактическое ядерное оружие, ведь это угрожает безопасности всего мира, а значит и экономическому развитию КНР. С другой стороны Пекин заинтересован в долгой войне между Россией и Украиной, потому что это ослабляет всех трех конкурентов: РФ, США и общий "западный мир".

"Именно поэтому китайцы будут говорить о мире и пытаться как-то по-тихому помогать поставками технологий и дронов для вооружения РФ, чтобы не разозлить США и ЕС, — отмечает специалист, — У Китая с РФ торговля идет на уровне всего 12%, тогда как все остальное приходится на западные страны".

С другой стороны, говорит политолог, США до выборов не будут делать рисковых движений по отношению к КНР. Пекин тоже не будет проявлять активность в аспекте помощи России, чтобы сохранить своеобразный статус-кво.

Ранее Фокус писал, что поведение России не одобряют даже в Китае. Использование ядерного оружия — это фактически нарушение общей системы безопасности, существующей с самого начала создания такого оружия.