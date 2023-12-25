Геополитический альянс: РФ и Китай находятся на пороге военного союза, — эксперты

По мнению аналитиков, о возможности прямого военного союза России и КНР свидетельствуют передача Пекину российских технологий создания подводных лодок, а также заявление Путина о сотрудничестве в области разработки высокотехнологичного оружия.

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Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин сближаются в рамках грозного военного альянса. Таким образом, Россия и Китай рассматривают себя, как партнеров в военном отношении, которой будет представлять самую большую угрозу для США. Об этом 25 декабря написал американский аналитический портал Business Insider, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Аналитики отметили, что Москва и Пекин стремятся использовать глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам и их союзникам, приближаясь к созданию военного альянса. При этом соперничество между США и российско-китайским партнерством проявляется в конфликтах по всему миру.

"Очевидно, что два государства рассматривают себя как военных партнеров, и что это партнерство становится все более глубоким и опытным, даже если оно не является формальным альянсом в западном понимании", — считает генеральный директор Atlas Group Джонатан Уорд.

Подобные тенденции просматриваются на примере ситуации на Ближнем Востоке, где Россия и Китай присоединились к Ирану и критикуют израильские атаки на Газу с целью уничтожения поддерживаемой Тегераном террористической группировки ХАМАС. США же в свою очередь оказывают Израилю военную помощь и дипломатическую поддержку.

Конфликт в Украине и военное сотрудничество

Что касается войны в Украине, то, по мнению экспертов, Китай внимательно следит за исходом конфликта, чтобы понять, как отреагирует мир, если он начнет реализовывать планы по захвату контроля над Тайванем.

Уорд также отмечает, что по мере сближения Китай и Россия все больше координируют свои военные ресурсы. Только за последние два года обе стороны провели ряд военных учений. Москва также продала Китаю истребители Су-25, вертолеты Ми-17 и системы ПВО С-400 и передала Пекину технологии подводных лодок, которые могут дать НОАК (Народно-освободительная армия Китая) преимущество в войне с союзниками США в Тихом океане.

Кроме того лидеры стран, как заявил недавно Путин, обязались сотрудничать в области разработки высокотехнологичного оружия.

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Представитель Комитета экспертов по государственному управлению (CEPA) Челс Мичта отметила, что хотя лидеры двух стран не подписали официальный военный союз, такие шаги должны вызывать серьезную озабоченность у США и их союзников.

"Полномасштабный китайско-российский альянс создаст для США угрозу, с которой они не сталкивались со времен окончания холодной войны", — считает она.

Выводы экспертов

Между тем авторы материала обращают внимание, что некоторые эксперты по-прежнему скептически относятся к стабильности российско-китайского альянса, указывая на давнюю напряженность между державами и стремление Китая сохранить прочные связи с прибыльными западными рынками.

"А США в свою очередь все еще могут справиться с обеими угрозами, но это потребует существенного увеличения распределения бремени, особенно среди европейских союзников, которые теперь увидели истинные последствия геополитической "координации" России и Китая", — подытожил Уорд.

Напомним, 22 декабря министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, российское вторжение в Украину может в ближайшее время перерасти в "новую холодную войну" и этого опасаются западные лидеры. При этом на Западе полагали, что война в Украине — краткосрочная проблема.