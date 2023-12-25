Геополітичний альянс: РФ і Китай перебувають на порозі військового союзу, — експерти

На думку аналітиків, про можливість прямого військового союзу Росії та КНР свідчать передача Пекіну російських технологій створення підводних човнів, а також заява Путіна про співпрацю в галузі розробки високотехнологічної зброї.

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Президент РФ Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін зближуються в рамках грізного військового альянсу. Таким чином, Росія і Китай розглядають себе, як партнерів у військовому відношенні, що становитиме найбільшу загрозу для США. Про це 25 грудня написав американський аналітичний портал Business Insider, посилаючись на опитаних експертів.

Аналітики зазначили, що Москва і Пекін прагнуть використовувати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам та їхнім союзникам, наближаючись до створення військового альянсу. При цьому суперництво між США і російсько-китайським партнерством проявляється в конфліктах по всьому світу.

"Очевидно, що дві держави розглядають себе як військових партнерів, і що це партнерство стає дедалі глибшим і досвідченішим, навіть якщо воно не є формальним альянсом у західному розумінні", — вважає генеральний директор Atlas Group Джонатан Ворд.

Подібні тенденції проглядаються на прикладі ситуації на Близькому Сході, де Росія і Китай приєдналися до Ірану і критикують ізраїльські атаки на Газу з метою знищення підтримуваного Тегераном терористичного угруповання ХАМАС. США ж зі свого боку надають Ізраїлю військову допомогу і дипломатичну підтримку.

Конфлікт в Україні та військове співробітництво

Що стосується війни в Україні, то, на думку експертів, Китай уважно стежить за результатом конфлікту, щоб зрозуміти, як відреагує світ, якщо він почне реалізовувати плани із захоплення контролю над Тайванем.

Ворд також зазначає, що в міру зближення Китай і Росія все більше координують свої військові ресурси. Тільки за останні два роки обидві сторони провели низку військових навчань. Москва також продала Китаю винищувачі Су-25, вертольоти Мі-17 і системи ППО С-400 і передала Пекіну технології підводних човнів, які можуть дати НВАК (Народно-визвольна армія Китаю) перевагу у війні з союзниками США в Тихому океані.

Крім того, лідери країн, як заявив нещодавно Путін, зобов'язалися співпрацювати в галузі розробки високотехнологічної зброї.

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Представник Комітету експертів з державного управління (CEPA) Челс Мічта зазначила, що хоча лідери двох країн не підписали офіційного військового союзу, такі кроки мають викликати серйозну занепокоєність у США та їхніх союзників.

"Повномасштабний китайсько-російський альянс створить для США загрозу, з якою вони не стикалися з часів закінчення холодної війни", — вважає вона.

Висновки експертів

Тим часом автори матеріалу звертають увагу, що деякі експерти, як і раніше, скептично ставляться до стабільності російсько-китайського альянсу, вказуючи на давню напруженість між державами та прагнення Китаю зберегти міцні зв'язки з прибутковими західними ринками.

"А США, своєю чергою, все ще можуть впоратися з обома загрозами, але це потребуватиме суттєвого збільшення розподілу тягаря, особливо серед європейських союзників, які тепер побачили справжні наслідки геополітичної "координації" Росії та Китаю", — підсумував Ворд.

Нагадаємо, 22 грудня міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що російське вторгнення в Україну може найближчим часом перерости в "нову холодну війну" і цього побоюються західні лідери. При цьому на Заході вважали, що війна в Україні — короткострокова проблема.