За словами російського дипломата Сергія Рябкова, зараз нібито все залежить від дій Альянсу. Кремль продовжить захищати свої "національні інтереси" і готовий до протистояння.

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Війна між Російською Федерацією і НАТО не виключається, але все нібито залежить від подальших дій Альянсу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков в інтерв'ю виданню "Известия".

За його словами, налагодити відносини Кремля з Альянсом уже навряд чи вдасться, тому ніхто не може гарантувати, що в майбутньому це не переросте у збройний конфлікт.

"Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами", — заявив Сергій Рябков.

Окремо представник МЗС заявив, що якщо на Заході думають, що Кремль потребує близьких стосунків із НАТО і колись звернеться з проханням про відновлення, то це нібито хибна думка.

Так зване "нескінченне посягання" на Росію, про яке заявив Сергій Рябков, продовжує шлях "нескінченної ескалації", що є нібито небезпечним шляхом.

"Ми були готові домовлятися тільки на рівноправній і взаємоповажній основі, з чим завжди були проблеми у Північноатлантичного альянсу і його країн-членів. А вже тепер на тлі того, що відбувається, я взагалі не уявляю собі ситуацію і контекст, у якому таке можливо. Люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, мабуть, увірували, що меж їхньому власному "гемблінгу", грі на підвищення ставок, немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто програв", — підсумував російський дипломат.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що Володимир Путін проводить у Польщі та Румунії розвідку боєм перед початком війни з НАТО. За словами військового експерта Григорія Перепелиці, російська пропаганда зараз намагається проштовхнути в Європі думку про те, що НАТО — це не більше, ніж "мильна бульбашка".