Війна в Україні стала найбільшим стратегічним провалом Путіна, — дипломат США

За словами представника Держдепу Джеймса О'Браєна, Кремль сподівається, що Захід незабаром заявить про "втому" від підтримки Києва, однак цього не станеться. Якщо не довести справу до кінця — РФ ризикне напасти на НАТО.

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Вторгнення Росії на територію України є найгіршим стратегічним провалом президента Володимир Путіна. Про це заявив помічник секретаря Бюро у справах Європи та Євразії, посол США Джеймс О'Браєн, передає "Укрінформ" 28 листопада.

За його словами, Кремль намагається повернути собі імперський контроль, однак це дуже погана стратегія з боку росіян. Країни НАТО не допустять цього і продовжать підтримувати Україну, тому про "втому" Заходу говорити не можна.

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Журналісти під час пресконференції запитали в нього, як у Вашингтоні оцінюють можливість відновлення сил ЗС РФ, а також імовірність майбутньої атаки на Альянс.

"Очевидно, що президент Путін не зацікавлений у мирних переговорах навколо України, він вірить: якщо перечекає, то зможе знову взяти Україну під свій контроль і створити там платформу, з якої зможе загрожувати безпеці НАТО. Саме тому ми переконані, що продовження вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, має залишатися найбільшим стратегічним провалом Росії", — відповів Джеймс О'Браєн.

Міністри закордонних справ тих країн, які є членами Альянсу, збираються обговорити тему підтримки Києва, Для всіх вкрай важливо, щоб очікування українців щодо дій Заходу були виправдані.

Водночас обговорювати можливе майбутнє членство України в блоці він не захотів.

"Ми дуже зосереджені зараз на допомозі Україні у здійсненні пріоритетних реформ за річною національною програмою, разом з Альянсом. Ми вже висловили переконання, що місце України — в НАТО", — підсумував американський чиновник.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що спікер Конгресу назвав допомогу Україні пріоритетом, адже не можна дозволити Володимиру Путіну здійснити свої плани. За словами Майка Джонсона, для Вашингтона важливо "працювати над зміною власної прикордонної політики".