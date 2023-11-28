"Не можемо дозволити Путіну": спікер Конгресу назвав допомогу Україні пріоритетом (відео)
Спікер палати представників Майк Джонсон, обговорюючи допомогу Україні, наголосив на тому, наскільки для США важливо "працювати над зміною власної прикордонної політики".
Питання допомоги Україні є нагальним та розглядатиметься як пріоритетне в роботі американського Конгресу. Про це заявив Майк Джонсон, спікер Палати представників, у понеділок під час поїздки до Флориди.
Він зазначив, що не можна дозволити Володимиру Путіну, очільнику Кремля, "пройти маршем через Європу". З його слів, американські законодавці розуміють, наскільки важливою є необхідність надання допомоги Україні.Важливо
Джонсон відзначив, що важливо "працювати над зміною нашої власної прикордонної політики". Нині між американськими політиками тривають активні перемовини з цього приводу.
"Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом", – пояснив він.
Спікер зауважив, що почувається "упевнено й оптимістично" стосовно розгляду питання допомоги Україні. Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.
Допомога Україні – розмова Джонсона та Байдена
Президент США Джо Байден і Майк Джонсон наприкінці жовтня обговорили питання фінансової допомоги Україні. Спікер Палати представників заявив, що відкритий для обговорення додаткового фінансування для України та Ізраїлю, а також для пролонгації ухвалення резолюції, яка збереже відкритість уряду. З іншого боку, він пообіцяв домогтися істотного скорочення відповідних витрат і зіткнувся з опором серед консервативних законодавців його фракції.
Нагадаємо, 8 листопада секретар РНБО Олексій Данілов закликав союзників перестати боятися російського президента Володимира Путіна. Він звернув увагу Заходу на небажання роздратувати його військовою допомогою.