Спикер палаты представителей Майк Джонсон, обсуждая помощь Украине, отметил, насколько для США важно "работать над изменением собственной пограничной политики".

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Вопрос помощи Украине является неотложным и будет рассматриваться как приоритетный в работе американского Конгресса. Об этом заявил Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, в понедельник во время поездки во Флориду.

Он отметил, что нельзя позволить Владимиру Путину, главе Кремля, "пройти маршем через Европу". По его словам, американские законодатели понимают, насколько важна необходимость оказания помощи Украине.

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Джонсон отметил, что важно "работать над изменением нашей собственной пограничной политики". Сейчас между американскими политиками продолжаются активные переговоры по этому поводу.

"Думаю, большинство наших коллег в Сенате признают, что эти две вещи должны двигаться вместе", — пояснил он.

Спикер отметил, что чувствует себя "уверенно и оптимистично" относительно рассмотрения вопроса помощи Украине. Конгресс может принять дополнительное финансирование как для Израиля, так и для Украины.

Помощь Украине — разговор Джонсона и Байдена

Президент США Джо Байден и Майк Джонсон в конце октября обсудили вопрос финансовой помощи Украине. Спикер Палаты представителей заявил, что открыт для обсуждения дополнительного финансирования для Украины и Израиля, а также для пролонгации принятия резолюции, которая сохранит открытость правительства. С другой стороны, он пообещал добиться существенного сокращения соответствующих расходов и столкнулся с сопротивлением среди консервативных законодателей его фракции.

Напомним, 8 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов призвал союзников перестать бояться российского президента Владимира Путина. Он обратил внимание Запада на нежелание раздражать его военной помощью.