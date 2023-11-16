До виборів у США: ситуація на фронті може залишатися "патовою" ще рік, — Time

Журналісти переконані, що президент РФ Путін не збирається йти на поступки найближчим часом, адже хоче подивитися, чи скоротиться військова допомога Заходу наступного року і хто стане новим президентом США.

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Патова ситуація з повномасштабною війною в Україні може тривати ще рік і пов'язано це з низкою факторів. Таку думку було озвучено в матеріалі Time від 16 листопада.

Зазначається, що бійцям ЗСУ під час контрнаступу нібито не вдалося домогтися колосальних успіхів, а це може лише посилити побоювання з боку західних союзників.

Війна в Україні: допомога для РФ і провокації Кремля

Російські контратаки теж не привели до значних успіхів, проте вони продовжують зміцнювати лінію оборони, що не дає українським захисникам просунутися вперед і повернути контроль над своїми регіонами. Кремль продовжує тимчасово контролювати 18% територій.

Також журналісти зазначають, що Росії вдалося розширити масштаби своїх ракетних ударів і збільшити виробництво озброєння всередині країни. Це сталося за допомогою Північної Кореї та Ірану, які постачають противнику БПЛА і боєприпаси.

"Путін також може радіти наслідкам війни Ізраїлю з ХАМАС. США і Європа сильно відволікаються на криваву бійню в секторі Газа, яка роздирає їхню внутрішню політику. Західна допомога, яка могла б піти на Україну, тепер розподіляється між підтримкою Ізраїлю та гуманітарною допомогою палестинському цивільному населенню", — йдеться в повідомленні.

Ба більше, Кремль може посилити пропаганду про те, що США нібито керують лицеміри, які заявляють про захист прав людини в Україні, але водночас "схвалюють напад Ізраїлю" на громадян Палестини, які не можуть евакуюватися.

Війна в Україні: військова допомога Заходу

Також зайшла мова про допомогу Вашингтона Києву. У матеріалі зазначили, що Конгрес усе ж таки може схвалити фінансування на 60 мільярдів для України, які запросив Джо Байден, однак існує велика невизначеність у тому, чого очікувати в майбутньому.

"Західні лідери попереджають президента України Володимира Зеленського про те, що час не на боці його країни", — йдеться в повідомленні.

Війна в Україні: мирні переговори

Спроби нібито підштовхнути Україну почати мирні переговори також ні до чого не приводять. Київ не піде на угоду без повної територіальної цілісності, адже було втрачено колосальну кількість людей, які боролися за справедливість. Журналісти вважають, що Захід може запропонувати Україні профінансувати повну відбудову країни коштом активів РФ і прийняти державу до ЄС і НАТО, щоб все ж таки почати діалог із Кремлем. Для ухвалення таких рішень може бути використаний саміт Альянсу влітку наступного року. До цього часу США також відправлять сучасне озброєння бійцям ЗСУ, однак і тут є нюанс.

"Але що станеться, якщо Дональд Трамп переможе в Білому домі? Що це означатиме для зобов'язань НАТО — або для майбутнього самої НАТО? Ніхто не може відповісти на ці запитання з упевненістю", — ідеться в повідомленні.

У Time окремо зробили висновки, що президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоб піти на поступки, тому, найімовірніше, продовжить набирати в армію людей, щоб тягнути час далі.

Він хоче побачити, якою буде підтримка Заходу для України у 2024 році та що змінять вибори у США, які відбудуться в листопаді наступного року. Володимир Зеленський теж не має наміру розпочинати діалог із противником, пишуть журналісти, адже це буде сприйнято в Кремлі слабкістю. У зв'язку з цим і було зроблено висновок, що патова ситуація в Україні може затягнутися ще на рік.

Нагадаємо, 10 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів, скільки ще триватиме війна в Україні. Він порівняв протистояння з Російською Федерацією із забігом на 100 метрів і сказав, що 70 метрів дистанції Україна вже подолала.