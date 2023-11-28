Спроба провалилася: РФ не вдалося створити міграційну кризу на фінському кордоні, — ISW

За даними експертів, фінські прикордонники не пускають більшість мігрантів на територію Фінляндії, і що тепер російська влада має розселити їх у Росії.

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Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що прагнення Росії спровокувати штучну міграційну кризу на кордоні з Фінляндією зазнало невдачі через оперативну реакцію фінської влади. Про це йдеться у звіті ISW.

"Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, схоже, провалилася завдяки швидкій реакції фінської влади", — пишуть у джерелі.

27 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив, що в разі необхідності фінський уряд закриє останній пункт перетину кордону з Росією. Він також повідомив, що фінський уряд готовий вжити додаткових заходів у відповідь на штучно створену Росією міграційну кризу.

23 листопада Фінляндія закрила три пункти пропуску на кордоні з Росією, залишивши доступним тільки найпівнічніший перехід.

Кілька інших фінських чиновників також висловилися на підтримку закриття всього кордону з Росією.

Джерело внутрішньої інформації в Росії заявило, що перший заступник глави Адміністрації президента Сергій Кирієнко доручив главі МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів із Близького Сходу, Африки та інших регіонів і направити їх до фінського кордону.

Джерело поскаржилося, що фінські прикордонники не пускають більшість мігрантів на територію Фінляндії, і що тепер російська влада має розселити їх у Росії.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії заборонили в'їзд росіянам до країни на велосипедах. Таке рішення ухвалили через нелегальних мігрантів, які намагалися в'їхати в країну.