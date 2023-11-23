Міграційний тиск: ще одна країна готова закрити кордон з Росією

Фінляндія вже заявила про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією через міграційний тиск. У Норвегії кажуть, що поки що слідкують за ситуацією.

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Влада Норвегія заявила, що готова у разі потреби зупинити роботу єдиного пункту пропуску "Стурскуг" на кордоні з Росією. Про це на конференції сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, пише TV2.

Власне, через великий потік мігрантів Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією, окрім одного — Рая-Йосеппі. Повідомляється, що у листопаді до Фінляндії прибуло понад 600 людей з Росії, у яких не було відповідних проїзних документів до Євросоюзу.

На фоні цієї ситуації журналісти запиталися у прем’єр-міністра Норвегії, чи готове королівство слідувати за прикладом Фінляндії та закрити єдиний пункт пропуску із Росією. Йонас Гар Стьоре не заперечив такої можливості та сказав "якщо це буде потрібно".

Окрім того, прем’єр-міністра додав, що влада моніторить ситуацію у Фінляндії та Естонії, які нещодавно заявили про міграційний тиск із РФ.

Ситуація на кордоні з Росією: що відомо

22 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна закриває усі пункти пропуску на кордоні із Росією крім одного. Причиною такого рішення став наплив мігрантів зі сторони Росії. Зокрема, до Фінляндії із РФ прибувають біженці із різних країн.

За словами міністерки закордонних справ Еліни Валтонен, вони мають докази того, що мігрантів до кордону доставляє прикордонна служба РФ.

Раніше, а саме 16 листопада, про наплив біженців заявили в уряді Естонії. Вони також звинуватили Росію у допомозі мігрантам дістатися кордону. За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенемета, до прикордонних пунктів прямують особи, які не мають права в’їзду до Шенгенської зони.

За його словами, Російська Федерація не має пропускати людей без відповідних документів до ЄС, однак вони це роблять. Тоді ж Лаурі Ляенемет заявив, що через таку ситуацію країна може закрити деякі пункти пропуску із Росією.

Зазначимо, що у квітні цього року ЗМІ писали про те, що через проблеми міграції та у цілях безпеки Фінляндія будує на кордоні із Росією паркан. Завершити роботи планують до кінця 2026 року, а огорожа простягатиметься на відстань близько 200 км.

Реакція Росії на закриття пунктів пропуску

20 листопада Росія заявила про протест фінському послу через рішення про закриття пунктів пропуску. За їх словами, це порушило права російських громадян.

Тим часом у Кремлі висловилися, що "нічого, крім глибокого жалю, це не викликає", та не можуть вплинути на ситуацію, адже між Росією та Фінляндією "немає діалогу".

Вже через декілька днів у Міністерстві закордонних справ РФ зробили нову заяву, у якій зазначалося, що таке рішенням про закриття пунктів пропуску є переладуванням відповідальності на Росію, а Фінляндія "незграбно виправдовується, розігріваючи русофобські настрої".

Також російські ЗМІ повідомляють, що через рішення фінляндського уряду про закриття кордону у Мурманській області, де залишається єдиний відкритий КПП, ввели режим підвищеної готовності. Зокрема, губернатор регіону побоюються збільшення кількості мігрантів в області.

Окрім того, він сказав, що на іншому пункті пропуску КПП "Сала", який поки що залишається відкритим, вже спостерігається наплив мігрантів.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії заборонили в’їзд росіянам в країну на велосипедах. Таке рішення ухвалили через нелегальних мігрантів, які намагалися в’їхати до країни.