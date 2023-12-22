"Поведение России не одобряют даже в Китае": эксперт о ядерных угрозах Путина (видео)

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, даже Китай не одобрит использование ядерного оружия Россией.

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Использование ядерного оружия - это фактически нарушение общей системы безопасности, существующей с самого начала создания такого оружия. И даже Китай, известный своим дружественным отношением к РФ и ее главе Владимиру Путину, негативно реагирует на угрозы применения ядерного оружия. Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев 24" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что ядерное оружие — это прежде всего оружие сдерживания, но не нападения.

Использование ядерного оружия — это фактически нарушение общей системы безопасности — военный эксперт Александр Коваленко

"Такое поведение России не будут одобрять даже в Китае. Я напомню, когда у Дмитрия Медведева (заместитель председателя Совета Безопасности РФ — ред.) начинается "феерия мыслей", и он начинает всем угрожать ядерным оружием, то в Китае на это реагируют негативно. Даже на такие заявления", — уточнил Коваленко.

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Боеголовки на старте. Как война в Украине обострила ядерное противостояние России и США

В КНР всегда указывали России на то, что недопустимо делать заявления о применении "ядерки".

"Для чего будет использовано такое оружие? Для нанесения удара по гражданскому городу? Чтобы погибли десятки тысяч людей?.. Или нанесения ударов по зоне боевых действий? Так и здесь нет никакого смысла", — добавил эксперт.

Тактический ядерный удар по Украине: что означают угрозы РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 октября провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. По словам кандидата политических наук, исполнительного директора "Международной ассоциации малых городов" Алексея Буряченко, это очередной ядерный шантаж Кремля.

Тем временем в ГУР оценили "репетицию" ядерных ударов в России. В украинском Главном управлении разведки рассказали, для кого враг на самом деле организовывал такое зрелище. В разведке убеждены, что вражеское "представление" было направлено вовсе не на украинцев.

В то же время страна-агрессор продолжает ядерный шантаж Запада, не повышая ставок.

В начале октября 2023-го президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия усиливает свои ядерные угрозы. По его словам, разговорами о ядерном оружии враг лишь демонстрирует свою слабость.