Боеголовки на старте. Как война в Украине обострила ядерное противостояние России и США

На фоне ухудшения геополитических отношений между крупными странами увеличивается количество развернутых для использования ядерных боеголовок. Вторжение Российской Федерации в Украину еще больше углубило этот кризис, а ядерное оружие стало оружием шантажа, а не сдерживания. Фокус разбирался, что стоит за этими процессами и означает ли это начало мировой гонки вооружений.

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"Мы движемся к одному из самых опасных периодов в истории человечества. Крайне важно, чтобы правительства мира нашли пути сотрудничества, чтобы умерить геополитическую напряженность, замедлить гонку вооружений и справиться с ухудшением последствий экологического кризиса и ростом голода в мире", — заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

На днях SIPRI опубликовал очередной доклад о ситуации с ядерным вооружением среди стран, которые им обладают. Согласно информации аналитиков, на январь 2023 года из 12 512 ядерных боеголовок, которыми владеют страны так называемого "ядерного клуба", примерно 9576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года. При этом примерно 3844 из них были развернуты на ракетах и самолетах, а около 2000 (почти все принадлежат России или США) были в состоянии повышенной боеготовности — ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

В SIPRI также отмечают увеличение ядерного арсенала Китая, за год они смогли увеличить свой запас на 60 единиц до 410.

Помимо увеличения количества развернутых ядерных боеголовок, владельцы этого типа вооружений инвестируют в новые виды его доставки. В частности, Франция продолжила свои программы по разработке атомной подводной лодки с баллистическими ракетами и новой крылатой ракеты воздушного базирования. Индия и Пакистан разрабатывают новые типы ядерных систем.

Китай планирует увеличить свой ядерный арсенал до уровня США или РФ Фото: Соцсети

Напомним, в так называемый ядерный клуб входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Все вместе они имеют более 12 тыс. стратегических ядерных зарядов, из которых 5977 ядерных боеголовок приходится на РФ, 5428 — США, Китай имел лишь 350 ядерных зарядов.

Китай планирует иметь 1500 ядерных боеголовок

В феврале 2023 года РФ приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях США (СНВ-3). Фактически это означает, что последний крупный договор о контроле за стратегическим ЯО прекратил действовать. Впоследствии обе страны прекратили обмен информацией о состоянии своих арсеналов и планах на них. Формально, с СНВ-3 было связано наращивание собственного ядерного вооружения Пекином.

"Процесс был начат еще при президентстве Дональда Трампа, когда подходил к концу договор СНВ-3, тогда политики и дипломаты начали говорить о новом документе уже с участием трех сторон — США, РФ и Китая. На что китайская сторона предложила снизить количество боеголовок для Москвы и Вашингтона или увеличивать свои. Это, собственно, и происходит сейчас", — говорит Фокусу эксперт по вопросам ядерного вооружения Алексей Йижак.

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Он напоминает, что именно с темой увеличения ядерного арсенала Си Цзиньпин шел на свое переизбрание. К 2030-2035 годам Пекин планирует иметь около 1500 единиц ядерного оружия.

Вместе с тем, Йижак отмечает, что данные SIPRI не отражают реальной картины, поскольку в институте считают именно носители ЯО, а не заряды. На самом деле зарядов может быть больше или даже меньше — заявления об их наличии "корректируются" для демонстрации политической позиции государства.

Стоит заметить, что несмотря на планы Пекина на увеличение количества ЯО, именно китайская ядерная доктрина является чуть ли не одной из самых миролюбивых. Китай обязуется не применять и не угрожать применением ЯО против государств, не обладающих им, или государств безъядерных зон в любое время и при любых обстоятельствах. Собственно, с 1964 года, с тех пор как Пекин получил свое ядерное оружие, нельзя припомнить случаи, когда китайские лидеры им угрожали.

Чего сейчас не скажешь о России. Систематические намеки или прямые угрозы по использованию ЯО уже стали определенным трендом у кремлевской элиты. Решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия является одним из доказательств того. Россия впервые перемещает свое ядерное оружие настолько близко к границе Европейского Союза.

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Фокус уже рассказывал, что приостановка действия Договора СНВ-3 снимает с Кремля ограничения на развертывание ядерных средств межконтинентальной дальности, способных достичь США примерно за 30 минут. Речь идет о перспективных ракетах комплексов "Сармат", "Авангард" и серийном производстве гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и "Циркон". Именно с этим РФ сегодня имеет большие проблемы. Ракета "Сармат" до сих пор не готова, из трех пусков только один был успешным, об "Авангарде" мало информации в открытом доступе, а "Циркон" и "Кинжал" присутствуют в незначительном количестве. Однако введенные против РФ санкции не позволяют наладить серийное производство, а использование ракет "Кинжал" в Украине развенчало российский миф об их гиперзвуковой недоступности для систем ПРО.

Зачем нужно ядерное оружие

Опрошенные изданием эксперты напоминают, что ЯО является оружием сдерживания, но в руках авторитарных политических режимов оно превращается в предмет шантажа и угроз. Другие страны, в первую очередь США, в ответ начинают действовать зеркально, демонстрируя свои ядерные возможности.

"Увеличение количества развернутых ядерных боеголовок ядерными державами говорит о росте глобальной эскалации. Именно Путин первым показал, что с помощью ядерного вооружения и шантажа его использования можно достигать политических целей. Сейчас Кремль продолжает эту тактику. Поэтому США в ответ решили продемонстрировать, что такое оружие есть не только у Путина", — говорит Фокусу Йижак.

Аналитики отмечают, что увеличение количества развернутых боеголовок является ответом на ухудшение геополитических отношений. Однако еще не спешат называть это "гонкой вооружений", а скорее парадом демонстраций и умыслов. По мнению профессора Института международных отношений КНУ им. Шевченко, специалиста по ядерным вооружениям Сергея Галаки, для гонки нужен динамичный процесс хотя бы от нескольких ядерных стран. Сейчас этого не происходит, Китай планово и контролируемо увеличивает свои арсеналы, а РФ уже не является участником таких соревнований.

Обладающие ядерным вооружением страны не будут сокращать свои арсеналы

"Мы наблюдаем определенные тенденции, переломный момент, выводы из которого можно будет сделать только наблюдая его в динамике. Но уже сейчас становится понятным, что сокращения ядерного вооружения не будет. Будет ли это новая гонка вооружения покажет время. Если это произойдет, то, маловероятно с участием России — она уже не потянет гонку вооружений экономически. Кроме того, она уже потеряла возможность для производства ракет и самолетов. Ядерное вооружение это не та ситуация, когда можно рассчитывать, что кто-то поделится технологиями", — говорит он Фокусу.

По словам Галаки, сигналов, что собственное ядерное оружие хотят иметь и другие страны, становится все больше.

"На сегодняшний день обладание ядерным оружием является вопросом политического выбора, а не экономических факторов. Технология производства ядерных зарядов уже давно не является тайной и не требует больших вложений. В свое время Германия и Япония поднимали вопрос о владении собственным ядерным оружием, на что США предложили свой вариант — в Германии разместили, а Японии дали гарантии безопасности. Сюда же можно добавить и Корею", — отмечает Йижак.

Эксперты отмечают, что перспективы сохранения ядерного паритета будут зависеть от дальнейших отношений США и Китая и результатов окончания войны в Украине. Уже сегодня становится понятным, что в случае проигрыша РФ, она вынуждена будет избавиться от своего ядерного арсенала и возможности шантажировать им мир.

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