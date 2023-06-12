Россия нарастила количество ядерных боеголовок, — SIPRI (инфографика)

По состоянию на январь 2023 года, как отмечают аналитики, РФ увеличила количество ядерных ракет с 1588 до 1674 единиц.

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Российская Федерация наращивает количество развернутых ядерных боеголовок по мере ухудшения геополитических отношений. Об этом следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести", — говорится в докладе SIPRI.

На январь 2023 года из 12 512 ядерных боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года.

Из них примерно 3844 были развернуты на ракетах и самолетах, а около 2000 (почти все принадлежат России или США) были в состоянии повышенной боеготовности — ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками.

Россия нарастила количество ядерных боеголовок

Напомним, что главы Минобороны России и Беларуси 25 мая подписали в Минске соглашение о размещении ядерного оружия. Применять оружие или нет, будет решать Москва.

В этот же день Лукашенко заявил о начале передачи российского ядерного оружия. В Офисе президента Украины пока не сформировали реакцию на такой шаг.