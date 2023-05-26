Размещение ядерного оружия в Беларуси: в ОП объяснили , отреагирует ли Киев (видео)

По словам советника ОП Михаила Подоляка, РФ умышленно нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. И Беларусь в этой истории считается реципиентом, а значит – также несет ответственность за действия Кремля.

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Реакция Украины на слова Александра Лукашенко о том, что в Беларусь готовятся разместить российское ядерное оружие пока не сформировалась. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"На это должна быть определенная реакция и я думаю, что она будет постепенно сформирована и какие-то юридические последствия наступят и для Белоруси", — сказал Подоляк.

Размещения РФ ядерного оружия в соседней Беларуси он считает именно нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Если говорить о ядерном оружии глобально (в первую очередь о странах, которые входят в так называемый ядерный клуб). Есть два суверенных субъекта — Россия и Республика Белорусь. Они продолжают играть в игру под названием Союзное государство. На самом деле это фикция, если смотреть на это с точки зрения международного права", — сказал Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что Россия умышленно нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Беларусь же в этой ситуации считается реципиентом, который тоже ответственный за нарушения международных договоров.

Подоляк также выразил мнение, что после прекращения боевых действий на территории Украины, нужно будет придумать механизм, который позволит контролировать в РФ распоряжение ядерным оружием.

По словам Подоляка, РФ не способна адекватно реагировать на те последствия, которые наступают во время атаки тактическим ядерным оружием.

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Заметим, что 25 мая в Беларуси подписали документ о размещении ядерного оружия. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что документ не предусматривает передачу тактического ядерного оружия Минску, и решение о его применении остается за российской стороной.

Напомним, 25 мая лидер Белоруси Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия из России на территорию его страны. По мнению главы Министерства обороны РБ Виктора Хренина, размещение оружия массового поражения на территории республики может заставить руководство "недружественных стран" задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации.