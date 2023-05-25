Москва и Минск подписали договор о размещении ядерного оружия в Беларуси

По мнению главы Министерства обороны РБ Виктора Хренина, размещение оружия массового поражения на территории республики может заставить руководство "недружественных стран" задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации.

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В четверг, 25 мая, состоялась встреча министров обороны РФ Сергея Шойгу и Беларуси Виктора Хренина, на которой были подписаны документы, регламентирующие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

"В условиях несоблюдения гарантий безопасности, данных Беларуси в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года, а также непрекращающейся воинственной риторики, подкрепленной практическими действиями в отношении наших стран со стороны коллективного Запада, по поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Беларуси нестратегического ядерного оружия России", – заявил Хренин.

Он подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия на территории республики якобы станет действенным ответом на агрессивную политику недружественных Беларуси и России стран и может заставить их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе.

Министр обороны Беларуси добавил, что Москва и Минск приняли меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск. По его словам, речь идет об оснащении новыми современными образцами вооружения, такими как ОТРК "Искандер-М" и ЗРК С-400.

Кроме того, Хренин обратил внимание на переоборудование самолетов Су-25, позволяющее использовать ядерное вооружение. Он отметил, что белорусские военные обучались на полигонах в России и получили практические навыки в их использовании.

Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Беларуси

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", – заявил на встрече министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, военная деятельность Североатлантического альянса якобы "приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", – сказал Шойгу.

Напомним, 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реагировать, если в Беларуси произойдет народное вооруженное восстание, направленное на свержение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Так в Кремле отреагировали на заявление экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака в эфире Polsat News 23 мая. Генерал сказал, что Польша поддержит вооруженное восстание против Александра Лукашенко, которое скоро произойдет в Беларуси.