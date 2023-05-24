"Против Лукашенко": генерал из Польши призвал поддержать военный переворот в Беларуси

Белорусы, воюющие против армии РФ в Украине, не сложат оружие. Москва не поможет Минску в подавлении восстания, уверен экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

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В Беларуси скоро может произойти вооруженный переворот. Такое мнение выразил 23 мая экс-замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в эфире Polsat News.

"Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Вы должны быть готовы поддержать войска, которые будут проводить операцию против (самоназначенного лидера Беларуси Александра) Лукашенко. У нас есть причины помогать им", — заявил он.

В случае успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины против российских захватчиков, поддерживающие украинцев белорусы не сложат оружие, считает польский генерал.

"Они поедут в Беларусь. Надеюсь, что это спровоцирует восстание в Беларуси, чего и опасается Лукашенко. А белорусский народ поддержит их с энтузиазмом", — продолжил он.

Скшипчак полагает, что в Беларуси нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание.

"Россия ему особо не поможет, у нее будут свои проблемы. Если восстание произойдет, обязательно надо быть готовым к волне белорусских беженцев в сторону Польши", — добавил он.

Стоит напомнить, что белорусский диктатор говорил о якобы подготовке госпереворота в послании народу и Нацсобранию 31 марта этого года. По его мнению, Запад хочет "втянуть страну в войну".

"Особенно усердствуют наши соседи. Эти факты не спрячешь. Полным ходом идет формирование полков для последующего переворота в Беларуси, придет время — мы вам выложим это все", — сказал он.

С этой целью Лукашенко проводил с российским президентом Владимиром Путиным переговоры по возвращению в Беларусь ядерного оружия.

Напомним, что 23 мая Лукашенко проводил встречу с белорусскими губернаторами. Говоря о состоянии своего здоровья он предупредил, что "продолжит мучить всех еще очень долго".

Фокус ранее писал, что после смерти Лукашенко в Беларуси может начаться война среди его преемников.