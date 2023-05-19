После смерти Лукашенко в Беларуси будет конкуренция за власть, — эксперт

В Беларуси есть минимум пять групп влияния на действующие власти, Россия взяла под контроль лишь две. Противостояние между группами может перерасти в войну, считает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

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Россия ведет политику по увеличению своего влияния в Беларуси, чтобы создать альтернативу Александру Лукашенко. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

В то же время он говорит, что в случае смерти Лукашенко в Беларуси будет что-то вроде конкуренции или войны среди тех, кто станет преемником Лукашенко.

"Но исходя из того, что ни один из потенциальных кандидатов не имеет поддержки всех групп в окружении Лукашенко, то, скорее всего, в начале будет коллективное управление. Это примерно то же, как было в первый месяц коллективного разума после Сталина, когда Хрущев не начал закручивать гайки и формировать свою систему. Если предполагать, что в Беларуси есть как минимум пять групп влияния, то Россия имеет влияние только на две. И будет пытаться увеличить это влияние", — добавляет он.

Как сообщает издание Sky News, большинство жителей Беларуси не поддерживают режим Александра Лукашенко и всей государственной бюрократии. В то же время элиты и спецслужбы удивительно остаются лояльные.

Больше читайте в материале Фокуса "Тень оккупации. Захватит ли Путин Беларусь в случае устранения Лукашенко"