РФ будет "освобождать" Беларусь: в Кремле пригрозили протестующим против Лукашенко

По словам Дмитрия Песков, Польша является "враждебным" государством по отношению к России из-за чрезмерного проявления "русофобии".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реагировать, если в Беларуси произойдет народное вооруженное восстание, направленное на свержение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Это соседнее государство (Беларусь − ред.) является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", — заявил Песков.

Он также отметил, что Польша является "враждебным" государством по отношению к России, которое, по его словам, проявляет яркую русофобию.

Песков также заявил, что Польша якобы явно выражает свое намерение вмешиваться во внутренние дела соседнего государства, включая применение силовых методов.

Напомним, что 24 мая польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси может произойти вооруженный переворот.

Также 23 мая Лукашенко проводил встречу с белорусскими губернаторами. Говоря о состоянии своего здоровья он предупредил, что "продолжит мучить всех еще очень долго".

Фокус ранее писал, что после смерти Лукашенко в Беларуси может начаться война среди его преемников.