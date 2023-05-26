Розміщення ядерної зброї в Білорусі: в ОП пояснили, чи відреагує Київ (відео)

За словами радника ОП Михайла Подоляка, РФ навмисне порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І Білорусь у цій історії вважається реципієнтом, а отже — також несе відповідальність за дії Кремля.

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Реакція України на слова Олександра Лукашенка про те, що в Білорусі готуються розмістити російську ядерну зброю, поки що не сформована. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"На це має бути певна реакція і я думаю, що вона буде поступово сформована і якісь юридичні наслідки настануть і для Білорусі", — сказав Подоляк.

Розміщення РФ ядерної зброї у сусідній Білорусі він вважає саме порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Якщо говорити про ядерну зброю глобально (насамперед про країни, які входять до так званого ядерного клубу). Є два суверенних суб'єкти — Росія і Республіка Білорусь. Вони продовжують грати в гру під назвою Союзна держава. Насправді це фікція, якщо дивитися на це з точки зору міжнародного права", — сказав Подоляк.

Радник глави ОП підкреслив, що Росія навмисне порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Білорусь же в цій ситуації вважається реципієнтом, який теж відповідальний за порушення міжнародних договорів.

Подоляк також висловив думку, що після припинення бойових дій на території України, потрібно буде сформувати механізм, який дасть змогу контролювати в РФ розповсюдження ядерної зброї.

За словами Подоляка, РФ не здатна адекватно реагувати на ті наслідки, які настають під час атаки тактичною ядерною зброєю.

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Зазначимо, що 25 травня у Білорусі підписали документ про розміщення ядерної зброї. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що документ не передбачає передачу тактичної ядерної зброї Мінську, і рішення щодо її застосування залишається за російською стороною.

Нагадаємо, 25 травня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї із Росії на територію його країни. На думку глави Міністерства оборони РБ Віктора Хреніна, розміщення зброї масової поразки на території республіки може змусити керівництво "недружніх країн" задуматися про неприпустимість подальшої ескалації.