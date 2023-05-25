У Білорусі підписали документ про розміщення ядерної зброї: контроль залишається за РФ

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що документ не передбачає передачу тактичної ядерної зброї Мінську, і рішення щодо її застосування залишається за російською стороною.

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У Мінську 25 відбулася зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського голови оборонного відомства Віктора Хреніна, під час якої було підписано документ про розміщення на території Республіки Білорусь нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомляє агентство "БелТА".

"Відповідно до рішення наших верховних головнокомандувачів, організовано роботу з розміщення нестратегічної ядерної зброї Російської Федерації на території Республіки Білорусь", — заявив Шойгу після зустрічі.

Водночас наголошується, що зброя не передається білоруській стороні, оскільки контроль над нею, як і рішення про застосування залишається за Москвою.

"Росія не передає Республіці Білорусь ядерну зброю: контроль над нею та рішення про застосування залишається за російською стороною", — уточнив російський міністр.

Шойгу також додав, що Москва надалі має намір вжити "додаткових заходів щодо забезпечення безпеки Союзної держави" з урахуванням військово-політичної ситуації. Водночас уже вжиті кроки, на думку глави Міноборони країни-агресора, нібито відповідають усім міжнародно-правовим чинним зобов'язанням.

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Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов 8 травня в ефірі ток-шоу вимагав завдати масованих ядерних ударів по Україні. Заклики застосувати зброю масового знищення пролунали після інциденту з дронами, що вибухнули над Кремлем.

За даними соціологічного дослідження, проведеного незалежним російським "Левада-Центром", майже одна третина росіян очікує від Кремля, що по Україні буде завдано ядерного удару. Водночас за це виступають громадяни РФ вікової категорії 25-39 і 40-54 років.