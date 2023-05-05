"Св*лот замочити": Соловйов вимагає завдати ядерного удару по кордону України та Польщі (відео)

За словами російського пропагандиста, також необхідно знищити урядові квартали в Києві, Одесі, Харкові й Івано-Франківську, оскільки українці нібито намагалися ліквідувати Володимира Путіна за допомогою БПЛА.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов висловився про атаки дронів над Кремлем і заяву влади Нідерландів про те, що немає жодної заборони на передачу Києву винищувачів. Ефір програми транслював канал "Росія 1".

"Ці країни зараз працюють над тим, щоб постачати F-16, до виробництва яких вони не мають жодного стосунку <…> збираються постачати в Україну, плюс далекобійні ракети", — сказав пропагандист і закликав не допустити цього за допомогою тактичної ядерної зброї.

Він заявив про необхідність знищення урядових кварталів у Києві, Одесі, Харкові й Івано-Франківську. У всіх великих українських містах, за його словами, мають бути знищені військкомати, будівлі СБУ, ГУР, поліції та міськадміністрації.

"Ядерною зброєю довбонути по кордону України з Польщею, щоб поляки сильно не хвилювалися — трохи глибше до України. Через заражену зону зброя не піде. І все. Вони ставлять завдання нас знищити, чому ми щоразу відкладаємо?" — запитав Соловйов.

Ракетний комплекс стратегічного призначення "Тополь" Фото: РИА

"Невоєнна, але дуже жорстка людина" також наполягає на необхідності застосування всієї зброї, яка тільки є в арсеналі ЗС РФ, оскільки вже "перейдено всі червоні лінії" та "вони спробували нашого президента ліквідувати".

Нагадаємо, що Володимир Соловйов закликав знищити Україну після атаки дронів на Москву. Він назвав Україну "Укрорейхом", щодо якого в РФ більше не має бути червоних ліній.

Також повідомлялося, що західні винищувачі F-16 з'являться в України після успішного контрнаступу. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.