Росія наростила кількість ядерних боєголовок, — SIPRI (інфографіка)

Станом на січень 2023 року, як зазначають аналітики, РФ збільшила кількість ядерних ракет із 1588 до 1674 одиниць.

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Російська Федерація збільшує кількість розгорнутих ядерних боєголовок у міру погіршення геополітичних відносин. Про це випливає з доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"Дев'ять ядерних держав — США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль — продовжують модернізувати свої ядерні арсенали, і деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь із ядерними зарядами або які здатні їх нести", — йдеться в доповіді SIPRI.

На січень 2023 року з 12 512 ядерних боєголовок приблизно 9576 перебували на складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж у січні минулого року.

Із них приблизно 3844 були розгорнуті на ракетах і літаках, а близько 2000 (майже всі належать Росії або США) були в стані підвищеної боєздатності — ними були оснащені ракети або вони були розміщені на авіабазах зі стратегічними бомбардувальниками.

Росія наростила кількість ядерних боєголовок

Нагадаємо, що глави Міноборони Росії та Білорусі 25 травня підписали в Мінську угоду про розміщення ядерної зброї. Застосовуватиме зброю чи ні, вирішуватиме Москва.

Цього ж дня Лукашенко заявив про початок передачі російської ядерної зброї. В Офісі президента України поки що не сформували реакцію на такий крок.