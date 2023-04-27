Кремлю нужна пауза. Зачем Россия провоцирует НАТО и угрожает Третьей мировой войной

Российское политическое руководство вновь прибегает к ядерному шантажу, добавив к нему угрозы Третьей мировой войной. Для большей убедительности в ход пошли учения стратегических ядерных сил и провокации в воздушном пространстве НАТО. Фокус узнавал, что означает очередная ядерная эскалация РФ и каких целей пытается этим достичь Кремль.

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Российские военные самолеты продолжают нарушать границы воздушного пространства стран Балтии. Два дня подряд истребительная авиация стран НАТО осуществляла перехват российских нарушителей. Так, 26 апреля над Балтийским морем немецкие и британские истребители перехватили три российских самолета. Речь идет о двух истребителях Су-27, которые вместе с самолетом радиоэлектронной разведки Ил-20 летели с выключенными транспондерами. Днем ранее истребительная авиация альянса фиксировала, как два ракетоносителя Ту-160 стратегической авиации РФ выполняли тренировки по ночной и дневной дозаправке в полете в акватории Баренцево и Норвежского морей. Прикрытие тренировки обеспечивала пара МиГ-31, которые также сопровождали два авиационных танкера Ил-78. Общее время учебного рейса составило более 10 часов.

Российские самолеты все чаще нарушают воздушное пространство НАТО

Стоит отметить, что в период с 20 по 29 апреля в Баренцевом и Восточно-Сибирском морях проходят плановые учения РФ с привлечением стратегической авиации и Северного флота. В ходе учений было запланировано испытание ракетного вооружения, в частности гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон". Вероятное испытание межконтинентальных баллистических ракет, об их типе пока неизвестно. Также 20 апреля завершилась внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота РФ. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в учениях приняли участие более 25 тысяч российских военнослужащих и 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок.

По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины, генерала армии Николая Маломужа, флот, ядерные возможности и авиация – это единственные мощные силы которыми на сегодня обладает РФ.

"Поэтому Кремль пытается таким образом запугать мир. В первую очередь из-за размещения ядерного вооружения в Беларуси, проведении военных учений Тихоокеанского и Северного флотов с привлечением стратегической авиации", — объясняет Фокусу Маломуж.

В свою очередь политический аналитик Александр Кочетков уверен, что в показанной на военных учениях технике нет ничего такого, чтобы действительно могло угрожать.

"В РФ сами боятся своего ядерного оружия, потому что не знают в каком состоянии оно находится. Если за стратегическим вооружением там следят, то тактическим ЯО никто не занимался от развала СССР. Тогда никому в голову не приходило, что придется воевать с соседними государствами, никто этого не планировал", — отмечает он Фокусу.

Зачем РФ угрожает ядерным оружием

25 апреля заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился новым заявлением о том, что в мире происходят процессы, приближающие великую мировую войну. По его словам, "мир болен и находится на пороге большой войны, которой еще можно избежать". Он в очередной раз пригрозил "врагам России" в беспрекословном использовании ядерного оружия, если такая необходимость возникнет.

Стоит напомнить, что РФ уже приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Это означает, что США и РФ больше не будут иметь предохранителей до их накопления и развития. В результате Национальное управление по ядерной безопасности США уже объявило о производстве 80 плутониевых боеголовок к концу финансового года.

Угрозы ядерным оружием стали определенным трендом у российского политического руководства — раз в несколько месяцев звучат подобные угрозы. Эти действия дают обратный эффект — подобные заявления российской стороны уже не воспринимаются всерьез. Однако в комплексе с вероятностью начала новой мировой войны, чуть ли не впервые. К тому же с проведением комплексных учений ракетоносителей.

Дмитрий Медведев продолжает радовать своей воинственностью в Интернете Фото: Facebook

По мнению политического аналитика Украинского института будущего Игоря Попова, таким образом РФ прибегает к своему последнему аргументу. Обычным конвенционным вооружением они не могут добиться победы. Экономику так и не удалось перестроить, а ставка на Китай пока не дала своего результата — Пекин не предоставляет летального вооружения.

"На тактическом уровне Кремль хочет добиться соглашения о прекращении огня и заморозки ситуации на фронте, на стратегическом – все же вернуться к теме многополярного мира, о котором постоянно говорят, и зафиксировать нейтралитет Украины", — говорит он Фокусу.

РФ ищет возможности получить длительную паузу в боевых действиях

Усиление ядерной риторики и попытки провокаций НАТО являются ответом Путина на действия Альянса по его расширению. Со вступлением Финляндии в союз, РФ фактически осталась без своего влияния в Балтийском море. Грядущее вступление Швеции еще больше усугубит эту ситуацию.

"Путин получил то, чего он больше всего боялся – расширение НАТО и его готовность дать отпор врагу. Сегодня Альянс не только поддерживает Украину политически, но и оказывает военную помощь. В глазах Путина масштабы угрозы от НАТО расширяются. В Брюсселе четко заявили, что будут противодействовать всеми средствами. Сюда надо добавить, что оценка подготовки украинского контрнаступления сильно тревожит политическое руководство РФ", — объясняет Маломуж.

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Без Балтики и Черного моря. Как НАТО ограничивает влияние российского флота

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что из-за такого давления Кремль, в свою очередь, пытается давить на отдельные страны-члены НАТО, чтобы повлиять на их политическое решение и уменьшить объемы помощи Украине. Кроме того, в Москве пытаются усадить Украину за стол переговоров, чтобы получить активную паузу в боевых действиях.

"По определенным расчетам, им нужно полгода-год, чтобы восстановить резервы, нарастить боевую способность и получить от своего ВПК необходимую боевую технику", — отмечает Маломуж.

По словам Кочеткова, Москва не может достичь никаких успехов на поле боя в Украине, поэтому вынуждена делать такие заявления. Что касается заявлений Медведева, то есть данные, что его в кремлевском окружении считают нелицеприятным. Он хочет вернуться в большую политику, но ничего не получается. К тому, этот образ турбопатриота ему создает команда пиарщиков и спичрайтеров, который пишут ему эти опусы.

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