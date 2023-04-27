Кремлю потрібна пауза. Навіщо Росія провокує НАТО та погрожує третьою світовою війною

Російське політичне керівництво знову вдається до ядерного шантажу додавши до нього погрози третьою світовою війною. Для більшої переконливості в хід пішли навчання стратегічних ядерних сил та провокації в повітряному просторі НАТО. Фокус дізнавався, що означає чергова ядерна ескалація РФ та яких цілей намагається цим досягнути Кремль.

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Російські військові літаки продовжують порушувати межі повітряного простору країн Балтії. Два дні поспіль винищувальна авіація країн НАТО здійснювала перехоплення російських порушників. Так, 26 квітня над Балтійським морем німецькі та британські винищувачі перехопили три російські літаки. Йдеться про два винищувачі Су-27 разом з літаком радіоелектронної розвідки Іл-20 летіли з вимкнутими транспондерами. Днем раніше, винищувальна авіація Альянсу фіксувала, як два ракетоносії Ту-160 стратегічної авіації РФ виконували тренування з нічної та денної дозаправки у польоті в акваторії Баренцевого та Норвезького морів. Прикриття тренування забезпечували пара МіГ-31, які також супроводжували два авіаційних танкери Іл-78. Загальний час навчального рейсу склав понад 10 годин.

Російські літаки все частіше порушують повітряний простір НАТО

Варто відзначити, що в період з 20 по 29 квітня у Баренцевому та Східно-Сибірському морях проходять планові навчання РФ із залученням стратегічної авіації та Північного флоту. В ході навчань заплановано випробування ракетного озброєння, зокрема гіперзвукового ракетного комплексу "Циркон". Ймовірне випробування міжконтинентальних балістичних ракет, про їх тип наразі невідомо. Також 20 квітня завершилася раптова перевірка готовності Тихоокеанського флоту РФ. Згідно з офіційною заявою Міноборони РФ, у навчаннях взяли участь понад 25 тисяч російських військовослужбовців і 167 бойових кораблів і суден забезпечення, в тому числі 12 підводних човнів.

За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії Миколи Маломужа, флот, ядерні можливості та авіація – це єдині потужні сили якими на сьогодні володіє РФ.

"Тому Кремль намагається таким чином залякати світ. В першу чергу через розміщення ядерного озброєння в Білорусі, проведенні військових навчань Тихоокеанського та Північного флотів із залученням стратегічної авіації", — пояснює Фокусу Маломуж.

В свою чергу політичний аналітик Олександр Кочетков впевнений, що в показаній на військових навчаннях техніці немає нічого такого, щоб дійсно могло погрожувати.

"У РФ самі бояться своєї ядерної зброї, бо не знають в якому стані вона знаходиться. Якщо за стратегічним озброєнням там слідкують, то тактичною ЯЗ ніхто не займався від розвалу СРСР. Тоді нікому на думку не спадало, що доведеться воювати із сусідніми державами, ніхто цього не планував", — відзначає він Фокусу.

Навіщо РФ погрожує ядерною зброєю

25 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився новою заявою про те, що у світі відбуваються процеси, які наближають велику світову війну. За його словами, "світ хворий і знаходиться на порозі великої війни, якої ще можна уникнути". Він вчергове пригрозив "ворогам Росії" в беззаперечному використанні ядерної зброї, якщо така необхідність виникне.

Варто нагадати, що РФ вже призупинила свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння(СНО). Це означає, що США та РФ більше не матимуть запобіжників до їхнього накопичення та розвитку. Як результат, Національне управління з ядерної безпеки США вже оголосило про виробництво 80 плутонієвих боєголовок до кінця фінансового року.

Погрози ядерною зброєю стали певним трендом у російського політичного керівництва, раз на кілька місяців звучать подібні погрози. Ці дії дають зворотний ефект — подібні заяви російської сторони вже не сприймаються серйозно. Проте в комплексі з ймовірністю початку нової світової війни, мало не вперше. До того ж з проведенням комплексними навчаннями ракетоносіїв.

Дмитро Медведєв продовжує тішити своєю войовничістю в Інтернеті Фото: Facebook

На думку політичного аналітика Українського інституту майбутнього Ігоря Попова, таким чином РФ вдається до останнього свого аргументу. Звичайним конвенційним озброєнням вони не можуть досягнути перемоги. Економіку так і не вдалося перебудувати, а ставка на Китай поки що не дала свого результату — Пекін не надає летального озброєння.

"На тактичному рівні Кремль хоче добитися угоди про припинення вогню і заморозки ситуації на фронті, на стратегічному – все ж таки повернутися до теми багатополярного світу, про який постійно говорять, та зафіксувати нейтралітет України", — говорить він Фокусу.

РФ шукає можливості отримати тривалу паузу в бойових діях

Посилення ядерної риторики та спроби провокацій НАТО є відповіддю Путіна на дії Альянсу щодо до його розширення. Зі вступом Фінляндії до союзу, РФ фактично залишилася без свого впливу в Балтійському морі. Прийдешній вступ Швеції ще більше посилить цю ситуацію.

"Путін отримав те, чого він найбільше боявся – розширення НАТО та його готовність дати відсіч ворогу. Сьогодні Альянс не лише підтримує Україну політично, а й надає військову допомогу. В очах Путіна масштаби загрози від НАТО розширюються. У Брюсселі чітко заявили, що будуть протидіяти всіма засобами. Сюди треба додати, що оцінка підготовки українського контрнаступу сильно тривожить політичне керівництво РФ", — пояснює Маломуж.

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Без Балтики та Чорного моря. Як НАТО обмежує вплив російського флоту

Опитані виданням експерти відзначають, що через такий тиск Кремль у свою чергу намагається тиснути на окремі країни-члени НАТО, щоб повпливати на їхнє політичне рішення та зменшити обсяги допомоги Україні. Крім того, в Москві намагаються всадити Україну за стіл переговорів, щоб отримати активну паузу в бойових діях.

"За певними розрахунками, їм потрібно півроку-рік, щоб відновити резерви, наростити бойову спроможність та отримати від свого ВПК необхідну бойову техніку", — відзначає Маломуж.

За словами Кочеткова, Москва не може досягнути жодних успіхів на полі бою в Україні, тому змушена робити такі заяви. Щодо заяв Медведєва, то є дані, що його в кремлівському оточенні вважають несповна розуму. Він хоче повернутися у велику політику, але нічого не виходить. До того, цей образ турбопатріота йому створює команда піарників та спічрайтерів, який пишуть йому ці опуси.

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