Натівські винищувачі перехопили декілька російських літаків над Балтійським морем (фото)

Для регіону Балтійського моря перехоплення російської бойової авіації є вже "звичайною справою", з минулого разу минув менше ніж тиждень.

Related video

Вранці 26 квітня німецькі та британські винищувачі перехопили три російські літаки в небі над Балтійським морем. Про це повідомляє CNN.

Два винищувачі Су-27 разом з командирським літаком Іл-20 летіли без сигналу транспондера над Балтійським морем. Оскільки Естонія, Литва та Латвія не мають власної бойової авіації, то союзники по НАТО захищають їхній повітряний простір та над Балтійським морем.

Зазначається, що російські літаки вже не вперше летіли без сигналу транспондера, який робить переліт публічним. Також відомо, що російські літаки летіли у міжнародному повітряному просторі.

Су-27 ПКС РФ

Німецьке Люфтваффе опублікувало фотографії Су-27 та Іл-20 ПКС Росії. Нині Німеччина передала Великій Британії відповідальність за патрулювання повітряного простору Балтії.

Додамо, в Балтійському морі вже не вперше російські літаки перехоплюють винищувачі НАТО. Менше, ніж тиждень тому британські льотчики перехопили Іл-20 та два Су-27.

Нагадаємо, 7 квітня, два румунські винищувачі F-16 було піднято за тривогою Центром повітряних операцій НАТО в Німеччині для перехоплення двох російських Су-27.

У середині лютого два F-35 Lightning II перехопили три російські літаки все той самий Іл-20 та Су-27, однак вже над Польщею.