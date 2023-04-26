Натовские истребители перехватили несколько российских самолетов над Балтийским морем (фото)

Для региона Балтийского моря перехват российской боевой авиации является уже "обычным делом", с прошлого раза прошло меньше недели.

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Утром 26 апреля немецкие и британские истребители перехватили три российских самолета в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает CNN.

Два истребителя Су-27 вместе с командирским самолетом Ил-20 летели без сигнала транспондера над Балтийским морем. Поскольку у Эстонии, Литвы и Латвии нет собственной боевой авиации, союзники по НАТО защищают их воздушное пространство и над Балтийским морем.

Отмечается, что российские самолеты уже не в первый раз летели без сигнала транспондера, который делает перелет публичным. Также известно, что российские самолеты улетали в международном воздушном пространстве.

Су-27 ПКС РФ

Немецкое Люфтваффе опубликовало фотографии Су-27 и Ил-20 ПКС России. В настоящее время Германия передала Великобритании ответственность за патрулирование воздушного пространства Балтии.

Добавим, в Балтийском море уже не в первый раз российские самолеты перехватывают истребители НАТО. Меньше, чем неделю назад британские летчики перехватили Ил-20 и два Су-27.

Напомним, 7 апреля, два румынских истребителя F-16 были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Германии для перехвата двух российских Су-27.

В середине февраля два F-35 Lightning II перехватили три российских самолета все тот же Ил-20 и Су-27, однако уже над Польшей.