Британские пилоты перехватили военные самолеты РФ возле границ НАТО, — СМИ

Пилоты Британских ВВС признались, что часто видят российские военные самолеты над Балтийским морем. На этот раз покой у границ нарушил Ил-20 в сопровождении двух истребителей Су-27.

Related video

В понедельник, 17 апреля королевские ВВС Британии перехватили два российских истребителя и самолет-разведчик, летевшие вблизи воздушного пространства НАТО над Финским заливом и Балтийским морем. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, истребители Eurofighter Typhoon из состава 9-й эскадрильи ВВС Великобритании и 71-го крыла "Рихтофен" ВВС Германии в пятницу были подняты к восточной части границы НАТО, неподалеку от Эстонии.

Оказалось, что одним из самолетов был разведывательный самолет Ил-20 ВВС России, летевший с материковой части России в Калининград. Его сопровождали два истребителя Су-27 Flanker-B.

По словам одного из пилотов, принимавших участие в операции, военные королевских ВВС часто видят российские самолеты над Балтийским морем, поэтому данный перехват был обычным.

"Тем не менее важность перехвата российских самолетов и наша приверженность коллективной защите воздушного пространства НАТО остается неизменной и решительной. Этот перехват доказал, что вместе с нашими немецкими союзниками мы можем действовать быстро и решительно, чтобы эффективно обеспечить безопасность Североатлантического союза", — подчеркнул пилот.

Напомним, 7 апреля, два румынских истребителя F-16 были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Германии для перехвата двух российских Су-27.

В середине февраля 2023 года, два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов (российский Ил-20М, который сопровождали два Су-28) над Польшей и вывели их за пределы зоны ответственности НАТО.