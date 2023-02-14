Голландские истребители F-35 перехватили военные самолеты РФ над Польшей, — СМИ

Голландские истребители сопроводили российский Ил-20М, который сопровождали два Су-28.

Related video

Два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов над Польшей и вывели их за пределы зоны ответственности НАТО. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в Минороны Нидерландов заявили, что сперва военные заметили неизвестный самолет, который приблизился к польской границе из Калининградской области России. Отмечается, что 8 голландских истребителей голландских F-35 находятся в Польше

В сообщении ведомства сказано, что после опознания оказалось, что это три самолета: российский Ил-20М, который сопровождали два Су-27. Голландские F-35 сопровождали группу издалека.

Журналисты заявили, что в министерства обороны РФ пока не прокомментировали инцидент.

Самолет Ил-20

Российский Ил-20 — это разведывательный самолет, который оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, станциями радиотехнической разведки и радиоперехвата. Ил-20М от исходного самолета Ил-20 отличается более мощными двигателями, а также меньшей полетной массой и увеличенной до 5 400 км дальностью полета.

Су-27

Советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель, который относится к четвертому поколению. Он предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, а также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. Более того, может нести тактические ядерные боеприпасы.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, от какого решения зависит судьба Путина. По словам аналитика, Путин опасается, что украинские силы смогут деоккупировать Запорожскую и Херсонскую области, чтобы подойти к Крыму. Однако Луганская и Донецкая области уже стали целью так называемой "СВО".

Еще напомним, что пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как ВСУ ликвидировали его отряд. По словам военнопленного, "Вагнер" использует зэков как пушечное мясо для штурмов украинских позиций. В его отряде из 10 человек в живых остались лишь двое.