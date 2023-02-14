"Придется брать вину на себя": эксперт рассказал, от какого решения зависит судьба Путина

По словам аналитика, Путин опасается, что украинские силы смогут деоккупировать Запорожскую и Херсонскую области, чтобы подойти к Крыму. Однако Луганская и Донецкая области уже стали целью так называемой "СВО".

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Президент РФ Владимир Путин стоит перед сложным выбором, который может определить его политическую судьбу. Речь идет о том, какой оккупированный регион Украины защищать – Донбасс или юг. Об этом заявил директор по международным делам Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт в комментарии Newsweek.

По словам эксперта, Путин опасается, что украинские силы смогут деоккупировать Запорожскую и Херсонскую области, чтобы подойти к Крыму. Однако Донбасс, Луганская и Донецкая области, уже стали целью так называемой "СВО".

Шмидт заявил, что если Путин будет рисковать Крымом, то он будет рисковать своим президентством.

"Он использовал Крым как основу в своих речах, оправдывающих войну", — отметил специалист.

Эксперт уверен, что неверный выбор чреват для Путина крупнейшим стратегическим провалом в войне против Украины. Ответная реакция будет слишком сильной для него, чтобы был хоть небольшой шанс с ней справиться.

Аналитик отметил, что спустя год после начала полномасштабной войны Путин смог избежать в глазах россияне вины за военные провалы на фронте. Однако дошедшая до российской общественности информация о том, что РФ потеряла еще один регион, может быть разрушительной для Кремля.

"Вопрос в том, будет ли невозможно исправить такой крупный провал и придется ли Путину брать вину на себя", — сказал Шмидт.

Ранее Фокус писал, что по словам британских журналистов, Путин хочет посеять хаос в Великобритании, активизируя шпионскую сеть. Журналисты утверждают, что они получили электронные письма от источников, близких к Кремлю. Там делают ставку на вербовку агентов, которым будут предлагать крупные суммы наличкой за диверсии.

Еще сообщалось, что Путин после начала войны в Украине пересел на бронепоезд за миллиард рублей. По информации журналистов, работникам РЖД теперь приходится постоянно корректировать расписание поездов, чтобы Путин мог совершать поездки без остановок и на максимальной скорости.

Также напомним, что в России засекретили документы о походах Путина к врачам. Журналисты нашли доказательства того, какой диагноз может быть у президента России. Он регулярно обследуется у одного и того же врача.