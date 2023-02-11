Путин хочет посеять хаос в Великобритании, активизируя шпионскую сеть, – The Sun

Журналисты утверждают, что они получили электронные письма от источников, близких к Кремлю. Там делают ставку на вербовку агентов, которым будут предлагать крупные суммы наличкой за диверсии.

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Президент Владимир Путин отдал приказ российским спецслужбам активизировать вербовку шпионов в Великобритании. Об этом сообщает таблоид The Sun, ссылаясь на утекшие документы.

Бывшие сотрудники британской разведки заявили изданию, что главной целью Москвы станет хаос в Великобритании. Поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы "получить доступ к людям и использовать агентов в нужных местах". Бывший российский шпион Борис Карпичков ранее уже заявлял, что в настоящее время в Вестминстере работают минимум 4 российских агента.

В Британии призвали депутатов, и их помощников сохранять бдительность в отношениях с Кремлем из-за войны в Украине. В электронных письмах, которые получили журналисты издания, российский источник в Кремле предполагает, что РФ актвизирует работу со шпионами под прикрытием.

"Цель активизировать агентурную работу с тайными источниками во всех сферах общества Британии, в основном среди государственных служащих и политиков всех рангов, в том числе заседающих в парламенте", — говорится в письме.

При этом упор, как утверждают в издании, будут делать на поиск отморозков, которые готовы идти на самопожертвования и согласятся участвовать в диверсиях. Инсайдер также в письмах пишет, что потенциальных агентов можно найти путем усиления наблюдения за дипломатическим персоналом посольства РФ.

Бывший офицер разведки Ми-5 Энни Махон заявила, что у нее нет никаких сомнений, что россияне попробуют проникнуть в Великобританию, и предупредила, что это будет из-за войны в Украине. Для вербовки РФ будет искать симпатиков своей политики и предлагать им огромные наличные суммы.

"Они будут в значительной степени сосредоточены на Великобритании… чтобы получить представление о том, что происходит в основе правительства, о нашем отношении к войне в Украине, о наших отношениях с украинцами", — считает экс-глава МИ-6 сэр Ричард Дирлав.

Напомним, 2 февраля в Австрии выслали 4 российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Они должны были покинуть территорию страны до 8 февраля.

2 февраля также сообщалось, что в Великобритании установят системы защиты от БПЛА вокруг объектов инфраструктуры из-за опасения дронов-шпионов.