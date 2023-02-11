Путін хоче посіяти хаос у Великій Британії, активізуючи шпигунську мережу, – The Sun

Журналісти стверджують, що вони отримали електронні листи від джерел, близьких до Кремля. Там роблять ставку на вербування агентів, яким пропонуватимуть великі суми готівкою за диверсії.

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Президент Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербування шпигунів у Великій Британії. Про це повідомляє таблоїд The Sun, посилаючись на оприлюднені документи.

Колишні співробітники британської розвідки заявили, що головною ціллю Москви стане хаос у Великій Британії. Тому Росія робитиме все можливе, щоб "отримати доступ до людей та використовувати агентів у потрібних місцях". Колишній російський шпигун Борис Карпічков раніше вже заявляв, що наразі у Вестмінстері працюють щонайменше 4 російські агенти.

У Британії закликали депутатів та їхніх помічників зберігати пильність у відносинах з Кремлем через війну в Україні. В електронних листах, які отримали журналісти видання, російське джерело в Кремлі припускає, що РФ активізує роботу зі шпигунами під прикриттям.

"Мета активізувати агентурну роботу з таємними джерелами у всіх сферах суспільства Британії, здебільшого серед державних службовців та політиків усіх рангів, зокрема тих, що засідають у парламенті", — йдеться у листі.

Водночас наголос, як стверджують у виданні, робитимуть на пошук відморозків, які готові йти на самопожертви та погодяться брати участь у диверсіях. Інсайдер також у листах пише, що потенційних агентів можна знайти шляхом посилення спостереження за дипломатичним персоналом посольства РФ.

Колишня офіцерка розвідки Мі-5 Енні Махон заявила, що не має жодних сумнівів, що росіяни спробують проникнути до Великобританії, і попередила, що це буде через війну в Україні. Для вербування РФ шукатиме симпатиків своєї політики та пропонуватиме їм величезні готівкові суми.

"Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії… щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші стосунки з українцями", — вважає ексглава МІ-6 сер Річард Дірлав.

Нагадаємо, 2 лютого в Австрії вислали 4 російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Вони мали залишити територію країни до 8 лютого.

2 лютого також повідомлялося, що у Великій Британії встановлять системи захисту від БПЛА навколо об'єктів інфраструктури через побоювання дронів-шпигунів.