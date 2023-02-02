Британці бояться дронів-шпигунів: системи захисту розгорнуть біля об'єктів інфраструктури

Спеціальні системи охоронятимуть від безпілотників критичну інфраструктуру країни.

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Уряд Великобританії встановить найсучасніші системи захисту від БПЛА для запобігання атакам на критично важливі об'єкти інфраструктури країни, пише Electropages.

Ці сучасні системи призначені для виявлення та моніторингу дронів, за допомогою яких можна зробити потенційну атаку, використовуючи, наприклад, вибухівку.

Захисні системи включатимуть передові технології радіоелектронної боротьби, включаючи радіо- і GPS-глушилки. Системи будуть здатні відстежувати та контролювати рух БПЛА, щоб забезпечити всебічний захист від шпигунських дронів.

Але не лише безпілотники несуть небезпеку. В уряді уточнюють, що за допомогою мініатюрних дронів можна проводити розвідку над секретними та важливими інфраструктурними об'єктами з метою шпигунства. Крім того, такі системи допоможуть і в психологічному аспекті, адже за опитуваннями громадської думки у Великій Британії населення дуже стурбоване атаками дронів, особливо після нападу Росії на Україну.

Журналісти видання зазначають, що російсько-українська війна продемонструвала реальну небезпеку, яку становлять невеликі безпілотники. Маленькі габарити і висока швидкість ускладнюють їхнє перехоплення, а низька вартість робить їх надзвичайно доступними для цілеспрямованих атак.

За повідомленням уряду, насамперед системи захисту від БПЛА будуть встановлені в місцях розташування критичної інфраструктури, такої як ядерні об'єкти, і використовуватимуться для захисту громадських заходів, таких як майбутня коронація короля Карла.

Раніше Фокус писав, що за виробництво дронів для РФ США внесли до "чорного списку" сім організацій з Ірану.