Британцы боятся дронов-шпионов: системы защиты развернут около объектов инфраструктуры

Специальные системы будут охранять от беспилотников критическую инфраструктуру страны.

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Правительство Великобритании установит самые современные системы защиты от БПЛА для предотвращения атак на критически важные объекты инфраструктуры страны, пишет Electropages.

Эти современные системы предназначены для обнаружения и мониторинга дронов, с помощью которых можно совершить потенциальную атаку использовав, например, взрывчатку.

Защитные системы будут включать в себя передовые технологии радиоэлектронной борьбы, включая радио- и GPS-глушилки. Системы будут способны отслеживать и контролировать движение БПЛА, чтобы обеспечить всестороннюю защиту от шпионских дронов.

Но не только беспилотники несут опасность. В правительстве уточняют, что с помощью миниатюрных дронов можно производить разведку над секретными и важными инфраструктурными объектами с целью шпионажа. Кроме того, такие системы помогут и в психологическом аспекте, ведь по опросам общественного мнения в Великобритании население очень обеспокоено атаками дронов, особенно после нападения России на Украину.

Журналисты издания отмечают, что российско-украинская война продемонстрировала реальную опасность, которую представляют собой небольшие беспилотники. Маленькие габариты и высокая скорость затрудняют их перехват, а низкая стоимость делает их чрезвычайно доступными для целенаправленных атак.

По сообщению правительства, в первую очередь системы защиты от БПЛА будут установлены в местах расположения критической инфраструктуры, такой как ядерные объекты, и будут использоваться для защиты общественных мероприятий, таких как предстоящая коронация короля Карла.

Ранее Фокус писал, что за производство дронов для РФ США внесли в "черный список" семь организаций из Ирана.