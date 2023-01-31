За производство дронов для РФ: США внесли в "черный список" семь организаций из Ирана

В блэк-лист попали авиапромышленные компании и ВВС Корпуса стражей исламской революции. Их обвиняют в том, что они причастны к передаче беспилотников российской армии.

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Министерство торговли США во вторник, 31 января, включило семь организаций Ирана в так называемый "черный список" за содействие Российской Федерации и ее военно-промышленному комплексу. Об этом сообщается в электронной базе Федерального реестра США.

Как уточняется, иранские организации сотрудничали с ВС РФ и способствовали военной агрессии, занимаясь производством БПЛА для российской армии.

"Эти семь организаций, как было установлено правительством США, действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, способствуя Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу", — говорится в документе.

В указанный список попали несколько авиапромышленных предприятий:

Oje Parvaz Mado Nafar Company

Paravar Pars Company

Qods Aviation Industry

Shahed Aviation Industries

Кроме них, в блэк-листе оказались:

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Исследовательская организация Корпуса стражей исламской революции и организация самодостаточного джихада

иранская организация по проектированию и производству авиационных двигателей.

Американский "черный список" предполагает введение в отношении юридических лиц мер экспортного контроля.

Напомним, издание The National Interest 14 января опубликовало статью, в которой говорится о том, что санкции США пока не мешают Ирану создавать военные дроны. Как считают авторы материала, американским властям нужно разработать новую стратегию, чтобы разорвать сложную цепочку поставок для производства Shahed-136 и других БПЛА.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга 9 января рассказал, что Вашингтон может привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине.