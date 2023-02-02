Підозра у шпигунстві: влада Австрії висилає з країни чотирьох дипломатів РФ

Повідомляється, що російські дипломати вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом, тому мають залишити Австрію до 8 лютого.

Related video

Уряд Австрії 2 лютого наказав чотирьом російським дипломатам у Відні протягом 7 днів залишити країну. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з діями росіян, "несумісних із їх дипломатичним статусом", повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон ґрата згідно зі ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Двоє дипломатів — співробітники російського посольства, інші двоє — представництва при установі ООН, йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що двоє дипломатів російського посольства "вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом", дипломати при ООН "вчинили дії, несумісні з Угодою про штаб-квартиру".

Усі вищезгадані дипломати мають залишити Австрію до кінця доби 8 лютого.

За інформацією оглядачів видання Kurier, російські дипломати, ймовірно, підозрюються в шпигунстві, проте з'ясувати їхні імена журналістам не вдалося.

Нагадаємо, 19 січня у Швеції винесли вирок двом братам Кіа, яких звинувачували у шпигунстві на користь Росії. У матеріалі справи йшлося про те, що чоловіки протягом майже десяти років за дорученням російської розвідки набували та розголошували відомості, які можуть завдати шкоди безпеці Швеції.

В Україну 1 лютого прибув із візитом президент Австрії Олександр Ван дер Беллен. Високий гість зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським, після чого глави двох країн відвідали Бучу.