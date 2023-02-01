Президент Австрії та віцепрезидент Бундестагу приїхали в Україну

Австрійський президент заявив, що його країна готова підтримувати українців у фінансовій та гуманітарній сфері, але не постачатиме зброю для ЗСУ.

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Президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув в Україну, під час поїздки він відвідав Бучу та зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у себе у Twitter.

[ + – ] Президент Австрії у Києві

Президент Австрії заявив, що його країна залишатиметься нейтральною, тому не допомагатиме Україні зброєю. При цьому, за словами президента Австрії, Відень повністю підтримує Київ і далі надаватиме гуманітарну допомогу.

"Населення стоїть перед альтернативою: або українці визнають, що вони є російською губернією, керованою Москвою, або вони не приймуть це — і все зрівняється із землею. Згадайте, наприклад, Маріуполь, це схоже на деякі німецькі міста після 1945 року", — сказав він.

Також повідомляється, що разом із президентом країни в Україну прибули австрійська міністриня довкілля Леонора Гевсслер та міністр економіки Мартін Кохер. Вони прибули для переговорів щодо надання допомоги у фінансовому й енергетичному секторі, а також обговорити реконструкцію України після війни.

[ + – ] Президент Австрії у Києві

Крім того, в Україну прибула віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт.

"Я прибула сюди сьогодні на нічному потязі. Українці захищають свою країну і нашу спільну свободу. Я захоплююся їх мужністю. У найближчі кілька днів я хотіла б отримати уявлення про реконструкцію, гуманітарну ситуацію та труднощі на місці", — написала Катрін Ґерінґ-Екардт своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 31 січня міністриня оборони Австрії Клаудія Таннер та міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький домовилися, що їхні країни не поставлятимуть зброю Україні, щоб "уникнути ескалації".

Наприкінці грудня 2022 року міністриня оборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що її країна готується до можливого блекауту через війну в Україні.