Австрія готується до можливого блекауту через війну в Україні, — Міноборони

За словами австрійського міністра оборони Клаудії Таннер, Путін може використати атаки хакерів на західні енергосистеми як засіб гібридної війни. А до четвертого дня без світла третина австрійців не зможе подбати про себе.

Related video

Через війну в Україні ймовірність відключення електроенергії в деяких регіонах Євросоюзу значно зросла. Таку заяву зробила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер. За її словами, перебої з енергопостачанням — це лише питання часу. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

"Для Путіна хакерські атаки на західні енергосистеми — засіб гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це лише теорія", — пояснила Таннер, додавши, що необхідно підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та інших європейських країнах.

За словами міністра, австрійське МВС, збройні сили, поліція, пожежна служба, організації цивільної оборони беруть участь у комплексних заходах щодо підготовки до вимкнення електроенергії.

У ряді випадків у таких навчаннях задіяні місцеві громади та школи.

"У громадських місцях ми розповсюджуємо невеликі брошури з порадами про те, що потрібно робити у разі відключень електроенергії і як заздалегідь підготуватися, наприклад, запастися певними продуктами", — пояснила міністр.

Проводяться соціальні кампанії, мешканців австрійських міст інформують, відомості розміщують на рекламних щитах тощо. Проводяться наочні заходи, під час яких демонструються можливі сценарії необхідних дій.

Проводяться випробування того, як має діяти торгівля харчовими продуктами на випадок стихійного лиха.

За оцінками міністра, до четвертого дня відключення електроенергії третина австрійців не зможе подбати про себе.

Австрія поставляє Україні рентгенапарати та електрогенератори

Міністр також поділилася своєю думкою про війну в Україні.

"Війна в Україні ведеться на виснаження, з великою інтенсивністю та великими втратами з обох боків, — сказала вона. — Взимку бойові дії, ймовірно, знизяться, але зараз обидві сторони готуються до нових наступів навесні".

Важливо, що Захід у єдиному пориві продовжує надавати Україні масштабну підтримку, зберігає санкції.

"Без підтримки Заходу Україна була б втрачена. Як нейтральна країна, ми не надаємо летальної зброї, але ми надаємо польові рентгенівські апарати, каски та електрогенератори, що не менш важливо", — сказала глава оборонного відомства.

Нагадаємо, що служба експортного контролю України заважає постачанню дронів ЗСУ. Чиновники вимагають ліцензувати цивільних безпілотників у той час, коли на фронті гинуть військовослужбовці, які потребують таких дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіків в Україні можуть розпочати випускати за кордон. Виїхати зможуть працівники держсектора чи оборонних підприємств.