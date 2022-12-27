Держслужба експортного контролю заважає доставляти дрони ЗСУ, — волонтер

Чиновники вимагають ліцензувати цивільні дрони, поки військові, які потребують їх, гинуть на фронті, стверджує Марія Берлінська.

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Державна служба експортного контролю (ДСЕК) заважає волонтерам постачати дрони Збройним силам України. Про це керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила в інтерв'ю "Українській правді".

Вона розповіла, що у вересні волонтери везли через Польщу в Україну велику партію безпілотників, понад 500 DJI Mavic 3. Раніше вони без проблем доставляли такі вантажі, але цього разу польська сторона затягувала процес, нібито перевіряла, чи не є БПЛА продукцією подвійного призначення. Юристи перевірили польське та європейське законодавство, надавши всі необхідні документи.

"Ці дрони справді не вважаються подвійним призначенням. Це цивільні дрони в законодавстві як у США, так і в нас у ЄС. Але є одна проблема — у вас в Україні вони вважаються подвійним призначенням. Тому ми вирішили провести додаткові перевірки", — пояснили поляки в неформальній розмові.

Волонтери звернулися до голови ДСЕК Олександра Павліченка, і той заявив, що визнання Україною дронів товарами подвійного призначення не впливає на рішення Польщі. І справді, польська влада через деякий час дозволила провезти дрони. Але майже відразу виникла нова проблема: для видачі БПЛА військовим необхідно отримати гарантійні листи від військових частин чи військових адміністрацій.

"Навіть якщо видавати по 5 дронів у кожну військову частину, потрібно зібрати понад 100 гарантійних листів", — зазначила Марія Берлінська.

За її словами, зазвичай волонтери виконують таку процедуру "за інерцією", витрачаючи свій особистий час, але у випадку з такою великою партією його потрібна величезна кількість. Тому вони вирішили попросити ДСЕК змінити законодавство та спростити імпорт БПЛА. Олександр Павличенко пообіцяв вирішити питання, і з того часу минуло понад три місяці. Марії Берлінській неодноразово натякали, що питання з ліцензіями вирішується корупційним шляхом.

"Фактично ДСЕК закрили ринок дронів у країні, що воює. Навіть цивільні дрони можна ввезти, лише отримавши від них ліцензію або бігаючи марафон у спробі зібрати тисячі гарантійних листів", — обурилася Берлінська.

Вона пояснила, що на комерційних дронах тримається вся перша лінія фронту, так званий "нуль". Більшість партії БПЛА досі перебуває в Польщі, доки тисячі українських бійців помирають через відсутність розвідки. Тільки за останній місяць Центр отримав десятки повідомлень про загибель або поранення військовослужбовців чисельністю від відділення до роти, тобто за місяць страждають сотні людей, особливо захисники під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою та Вугледаром.

Раніше засновник проєкту A.Drones і військовослужбовець Юрій Касьянов пояснив, чому ЗСУ потрібні сотні дешевих БПЛА на день. На його думку, війну виграє сторона, яка зможе виробляти більше дронів-камікадзе.