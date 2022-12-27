Госслужба экспортного контроля мешает доставлять дроны ВСУ, — волонтер

Чиновники требуют лицензировать гражданские дроны, пока нуждающиеся в них военные гибнут на фронте, утверждает Мария Берлинская.

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Государственная служба экспортного контроля (ДСЕК) мешает волонтерам поставлять дроны Вооруженным силам Украины. Об этом руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила в интервью изданию "Украинская правда".

Она рассказала, что в сентябре волонтеры везли через Польшу в Украину крупную партию беспилотников, более 500 DJI Mavic 3. Раньше они без проблем доставляли такие грузы, но на этот раз польская сторона затягивала процесс, якобы проверяюла не являются ли БПЛА продукцией двойного назначения. Юристы проверили польское и европейское законодательство, предоставив все необходимые документы.

"Эти дроны действительно не считаются двойного назначения. Это гражданские дроны в законодательстве как в США, так и у нас в ЕС. Но есть одна проблема – у вас в Украине они считаются двойного назначения. Поэтому мы решили провести дополнительные проверки", — объяснили поляки в неформальной беседе.

Волонтеры обратились к главе ДСЕК Александру Павличенко, и тот заявил, что признание Украиной дронов товарами двойного назначения не влияет на решение Польши. И действительно, польские власти спустя некоторое время разрешили провезти дроны. Но почти сразу же возникла новая проблема: для выдачи БПЛА военным необходимо получить гарантийные письма от воинских частей или военных администраций.

"Даже если выдавать по 5 дронов в каждую воинскую часть – нужно собрать более 100 гарантийных писем", — отметила Мария Берлинская.

По ее словам, обычно волонтеры выполняют такую процедуру "по инерции", тратя свое личное время, но в случае с такой большой партией его требуется огромное количество. Поэтому они решили попросить ДСЕК изменить законодательство и упростить импорт БПЛА. Александр Павличенко пообещал решить вопрос, и с тех пор прошло более трех месяцев. Самой Марии Берлинской неоднократно намекали, что вопрос с лицензиями решается коррупционным путем.

"Фактически ДСЭК закрыли рынок дронов в воюющей стране. Даже гражданские дроны можно ввезти только получив от них лицензию, или бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем", — возмутилась Берлинская.

Она объяснила, что на коммерческих дронах держится вся первая линия фронта, так называемый "ноль". Большая часть партии БПЛА до сих пор находится в Польше, пока тысячи украинских бойцов умирают из-за отсутствия разведки. Только за последний месяц Центр получил десятки сообщений о гибели или ранении военнослужащих численностью от отделения до роты, то есть в месяц страдают сотни человек, особенно защитники под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром.

Ранее основатель проекта A.Drones и военнослужащий Юрий Касьянов объяснил, почему ВСУ нужны сотни дешевых БПЛА в день. По его мнению, войну выиграет сторона, которая сможет производить больше дронов-камикадзе.