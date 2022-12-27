Австрия готовится к возможному блэкауту из-за войны в Украине, — Минобороны

По словам австрийского министра обороны Клаудии Таннер, Путин может использовать хакерские атаки на западные энергосистемы как средство гибридной войны. А к четвертому дню без света треть австрийцев не сможет о себе позаботиться.

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Из-за войны в Украине вероятность отключения электроэнергии в некоторых регионах Евросоюза значительно возросла. Такое заявление сделала министр обороны Австрии Клаудия Таннер. По ее словам перебои с энергоснабжением — это лишь вопрос времени. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

"Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы — средство гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это лишь теория", — пояснила Таннер, добавив, что необходимо подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и в других европейских странах.

По словам министра, австрийское МВД, вооруженные силы, полиция, пожарная служба, организации гражданской обороны участвуют в комплексных мероприятиях по подготовке к отключениям электроэнергии.

В ряде случаев в таких учениях задействуются местные общины и школы.

"В общественных местах мы распространяем небольшие брошюры с советами о том, что нужно делать в случае отключений электроэнергии и как заранее подготовиться, например запастись определенными продуктами", — пояснила министр.

Проводятся социальные кампании, жителей австрийских городов информируют, сведения размещают на рекламных щитах и прочем. Проводятся наглядные мероприятия, во время которых демонстрируются возможные сценарии необходимых действий.

Проводятся испытания того, как должна действовать торговля продуктами питания на случай стихийного бедствия.

По оценкам министра, к четвертому дню отключения электроэнергии треть австрийцев не сможет о себе позаботиться.

Австрия поставляет Украине рентгенаппараты и электрогенераторы

Министр также поделилась своим мнение о войне в Украине.

"Война в Украине ведется на истощение, с большой интенсивностью и большими потерями с обеих сторон, — сказала она. — Зимой боевые действия, вероятно, снизятся, но сейчас обе стороны готовятся к новым наступлениям весной".

Важно то, что Запад в едином порыве продолжает оказывать Украине масштабную поддержку, сохраняет санкции.

"Без поддержки Запада Украина была бы потеряна. Как нейтральная страна, мы не предоставляем летальное оружие, но мы предоставляем полевые рентгеновские аппараты, каски и электрогенераторы, что не менее важно", — сказала глава оборонного ведомства.

Напомним, что служба экспортного контроля Украины мешает поставкам дронов ВСУ. Чиновники требуют лицензировать гражданские беспилотники в то время, когда на фронте гибнут военнослужащие, которые нуждаются в таких дронах.

Ранее Фокус сообщал, что мужчин в Украине могут начать выпускать за границу. Выехать смогут работники госсектора или оборонных предприятий.